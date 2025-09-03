Στο Δημοτικό Κατάστημα Διακοπτού ο Δήμαρχος Αιγιαλείας την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ο ΔήμαρχοςΑιγιαλείας κ.Παναγιώτης Ανδριόπουλος θα βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα Διακοπτού από τις 09:00 έως τις 12:30, προκειμένου να δεχτεί πολίτες και να συζητήσει μαζί τους ζητήματα και προβλήματα που αφορούν την περιοχή, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου.

Και συνεχίζει:

Μαζί του θα είναι οι κ.κ.Αντιδήμαρχοι Ελευθεριώτης, Φιλιππάτος και Χριστόπουλος.

Οι πολίτες που επιθυμούν να εκφράσουν απόψεις ή να θέσουν θέματα αρμοδιότητας του Δήμου, μπορούν να προσέλθουν στο Δ.Κ.Διακοπτού κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.