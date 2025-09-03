Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Στο Δημοτικό Κατάστημα Διακοπτού ο Δήμαρχος Αιγιαλείας την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Στο Δημοτικό Κατάστημα Διακοπτού ο Δήμαρ...

Προκειμένου να δεχτεί πολίτες και να συζητήσει μαζί τους

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ο ΔήμαρχοςΑιγιαλείας κ.Παναγιώτης Ανδριόπουλος θα βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα Διακοπτού από τις 09:00 έως τις 12:30, προκειμένου να δεχτεί πολίτες και να συζητήσει μαζί τους ζητήματα και προβλήματα που αφορούν την περιοχή, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου.

Και συνεχίζει:

Μαζί του θα είναι οι κ.κ.Αντιδήμαρχοι Ελευθεριώτης, Φιλιππάτος και Χριστόπουλος.

Οι πολίτες που επιθυμούν να εκφράσουν απόψεις ή να θέσουν θέματα αρμοδιότητας του Δήμου, μπορούν να προσέλθουν στο Δ.Κ.Διακοπτού κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

 

Ειδήσεις Τώρα

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας για τον θάνατο του Δημήτρη Λιόπετα

Ευλογιά αιγοπροβάτων: 46 οι μονάδες που προσβλήθηκαν στη Δ. Αχαΐα- 4.000 τα ζώα που έχουν ήδη θανατωθεί

Νεόνυμφοι στην Κρήτη έκοψαν... μπέργκερ αντί για τούρτα - ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιγιάλεια Δήμαρχος Αιγιαλείας

Ειδήσεις