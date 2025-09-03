Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας για τον θάνατο του Δημήτρη Λιόπετα

"Ο ξαφνικός και τραγικός θάνατος του νεαρού Δημήτρη Λιόπετα σκόρπισε τεράστια θλίψη τόσο στην πατραϊκή κοινωνία όσο και στην καρναβαλική κοινότητα" αναφέρει στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή της η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και συνεχίζει:

"Ο χαμός του 27χρονου Δημήτρη από το τροχαίο ατύχημα στη συμβολή των οδών Αμερικής και Νέας Εθνικής Οδού, είναι βαθύτατο πλήγμα και ανυπολόγιστη απώλεια για την οικογένεια και τους οικείους του.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας και τα μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια τους στον πατέρα του Νίκο Λιόπετα, μουσικό και με πολύχρονη ενεργή ενασχόληση με το Πατρινό Καρναβάλι και τη σύζυγό του Ντίνα, στον αδελφό του εκλιπόντος Κωνσταντίνο με τον οποίο η ΚΕΔΗΠ είχε συνεργαστεί στο πλαίσιο φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων του Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού και στα αδέλφια του Γιώργο, Αλέξανδρο και Κυριάκο για το δράμα και το βαθύ πένθος τους".