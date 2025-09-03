Νεόνυμφοι στην Κρήτη έκοψαν... μπέργκερ αντί για τούρτα - ΒΙΝΤΕΟ

Στο Ηράκλειο Κρήτης ένα νεόνυμφο ζευγάρι έκλεψε τις εντυπώσεις, όταν στη γαμήλια δεξίωση αντί για την παραδοσιακή τούρτα, έκοψε ένα τεράστιο burger.

Το εντυπωσιακό burger ήταν γεμάτο με λιωμένο τυρί, τραγανό μπέικον και όλα τα απαραίτητα υλικά, κατακτώντας τις εντυπώσεις των καλεσμένων. Η στιγμή κορυφώθηκε όταν οι νεόνυμφοι προχώρησαν στο… κόψιμο, με τον γαμπρό να χρησιμοποιεί μάλιστα έναν μπαλτά αντί για το κλασικό μαχαίρι, προκαλώντας χειροκροτήματα αλλά και χαμόγελα.

Το βίντεο από τη δεξίωση αναρτήθηκε στο TikTok και έγινε viral σε λίγες ώρες,