Πατρινοί μαζεύουν υπογραφές για τα σκουπίδια! «Θέλουμε καθαριότητα», λένε

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συλλογή υπογραφών για ομαδική καταγγελία σχετικά με την πλημμελή αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στην Πάτρα.

Την πρωτοβουλία έχουν αναλάβει ενεργοί πολίτες, οι οποίοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Η καταγγελία απευθύνεται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, καθώς και το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων και τον Δήμαρχο Πατρέων.

Οι υπογραφές συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας iPetitions (https://www.ipetitions.com/petition/clean-patras/) στο ψήφισμα με τίτλο «Clean Patras». Όπως αναφέρουν οι πολίτες, η κατάσταση με την αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών έχει οδηγήσει σε σοβαρή υποβάθμιση της καθαριότητας σε πολλές γειτονιές της πόλης.

Σύμφωνα με το κείμενο της πρωτοβουλίας, σκουπίδια και ανακυκλώσιμα παραμένουν στους δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ οι κάδοι υπερφορτώνονται, με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα δημόσιας υγείας, περιβαλλοντική επιβάρυνση και αρνητική εικόνα για την πόλη.

Οι πολίτες επισημαίνουν ότι, παρά τις επανειλημμένες αναφορές τους προς τον Δήμο Πατρέων, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στη διαδικασία αποκομιδής.

Με την καταγγελία ζητούνται, μεταξύ άλλων:

Άμεση ενίσχυση του προγράμματος αποκομιδής με επαρκές προσωπικό και εξοπλισμό.

Συστηματική και συχνή συλλογή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων σε όλες τις περιοχές.

Διαφανής ενημέρωση των πολιτών για το πρόγραμμα καθαριότητας.

Ορθή εφαρμογή της ανακύκλωσης με επαρκείς κάδους και ενημερωτικές δράσεις.

«Η καθαριότητα και η ανακύκλωση είναι δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της δημοτικής αρχής», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συντάκτες του ψηφίσματος, καλώντας τους Πατρινούς να στηρίξουν την πρωτοβουλία με την υπογραφή τους.