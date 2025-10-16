Καιρός τύπου «Π» από το Σάββατο - Έντονες βροχές από την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα

Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων για τον καιρό

Νέες βροχές και καταιγίδες αναμένονται από την Παρασκευή ενώ έντονες βροχές αναμένονται στα δυτική από την Παρασκευή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ενώ αναμένονται δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει σε ανάρτησή του:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΜΟΤΙΒΟ

Με τον καιρό να συμβαδίζει με την εποχή που βρισκόμαστε θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας.

Αυτό σημαίνει ότι οι βροχές επιστρέφουν ενώ και η θερμοκρασία που τις τελευταίες ημέρες μας θύμισε κάτι από Χειμώνα ιδιαίτερα τη νύχτα και το πρωί και με έμφαση περιοχές προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα, θα αρχίσει να εναρμονίζεται περισσότερο με την εποχή.

Ειδικότερα

1. Αύριο Παρασκευή οι περισσότερες και εντονότερες βροχές θα αφορούν τη δυτική Ελλάδα όπου σε αυτές τις περιοχές θα επικρατήσουν και τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι.

2. Το Σάββατο θα επικρατήσει σταδιακά ο καιρός τύπου "Π", που σημαίνει ότι οι βροχές με γενικά ήπιες εντάσεις θα αφορούν τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

3. Μέσα στην Κυριακή αναμένουμε γενικευμένη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και από τα δυτικά με τοπικά ισχυρές βροχές - καταιγίδες φαινόμενα που θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές μέχρι και τη Δευτέρα.

4. Μέσα στο Σάββατο θα δούμε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια (26° με 28° βαθμούς κελσίου).

5. Ο νομός Αττικής φαίνεται να δέχεται αξιόλογες βροχές μέσα στη Δευτέρα.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για: «Αξιόλογη η συγκομιδή νερού για την δυτική Ελλάδα το επόμενο πενθήμερο..." Καλημέρα! Δύο διαταραχές από τα δυτικά θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας. Η πρώτη διαταραχή θα μας απασχολήσει, Παρασκευή ξημερώματα-Σάββατο μεσημέρι) και η δεύτερη, Κυριακή μεσημέρι με Δευτέρα βράδυ. Για τις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές δεν φαίνεται προς το παρών να είναι αξιόλογες. Οι άνεμοι, με εξαίρεση την Παρασκευή στο Ιόνιο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ ( νότιοι), δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά».

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid0CEsNan5h2XWCfofs7rgz3rfFNqPbsFC2ytJuANzy8pod2YRbYLig87zjDFm7ntRwl&show_text=true&width=500" width="500" height="570" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Επίσης, ο Θοδωρής Κολυδάς παρουσίασε μια «γρήγορη ματιά στον καιρό σε λιγότερο από ένα λεπτό». Σε αναρτήσή του ανέφερε νωρίτερα: Σήμερα το βράδυ προσοχή στα Βορειοδυτικά ( Κέρκυρα Παξοί και Ηπειρος ) αύριο μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου και την υπόλοιπη δυτική Ελλάδα . Από το μεσημέρι της Κυριακής έρχεται νεα χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης.