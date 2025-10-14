Καιρός - Κολυδάς: Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας

Η πρώτη ξεκινά από την Πέμπτη προς Παρασκευή

Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Η πρώτη διαταραχή αναμένεται να ξεκινήσει από την Πέμπτη προς Παρασκευή. Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει πως οι περιοχές που θα δεχτούν τα πιο έντονα φαινόμενα είναι η βορειοδυτική Πελοπόννησος, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Θεσσαλία. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει και την Αττική (Κυριακή προς Δευτέρα).

Η ανάρτηση του Θ. Κολυδά ΚΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

✅ Τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύο βασικές διαταραχές να μας επηρεάσουν. Η πρώτη Πέμπτη προς Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τα κεντρικά και Βόρεια (όχι όμως σε όλες τις περιοχές) και η άλλη διαταραχή Κυριακή προς Δευτέρα, που θα προακλέσει και στην Αθήνα κάποιες καλές βροχές.

✅ Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν σημαντικά και διατηρούνται σε επίπεδα λίγο κάτω απο τα κανονικά, ενω οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι την Παρασκευή στο Ιόνιο.