Καιρός - Κολυδάς: Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας

Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.
Η πρώτη διαταραχή αναμένεται να ξεκινήσει από την Πέμπτη προς Παρασκευή.
Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει πως οι περιοχές που θα δεχτούν τα πιο έντονα φαινόμενα είναι η βορειοδυτική Πελοπόννησος, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Θεσσαλία. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει και την Αττική (Κυριακή προς Δευτέρα).
Η ανάρτηση του Θ. Κολυδά
ΚΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
✅ Τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύο βασικές διαταραχές να μας επηρεάσουν. Η πρώτη Πέμπτη προς Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τα κεντρικά και Βόρεια (όχι όμως σε όλες τις περιοχές) και η άλλη διαταραχή Κυριακή προς Δευτέρα, που θα προακλέσει και στην Αθήνα κάποιες καλές βροχές.
✅ Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν σημαντικά και διατηρούνται σε επίπεδα λίγο κάτω απο τα κανονικά, ενω οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι την Παρασκευή στο Ιόνιο.
Ο καιρός αύριο Τετάρτη 15 Οκτωβρίου- Πρόγνωση του meteo
Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.Πιο αναλυτικά, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Νότιο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, την Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 20, στη Θεσσαλία από 10 έως 22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 22 (στα Δωδεκάνησα μέχρι 24) και στην Κρήτη από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές, με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς.
