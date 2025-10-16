Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν πριν από την επίσκεψη Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (16/10)

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν θα συνομιλήσουν σήμερα, πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Η τηλεφωνική επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί μια μέρα πριν ο Τραμπ υποδεχτεί τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες Τραμπ και Ζελένσκι θα συζητήσουν την πιθανότητα η Ουκρανία να λάβει πυραύλους μακράς εμβέλειας Tomahawk.

 Η ατζέντα της συνάντησης των δυο ηγετών θα επικεντρωθεί στην επόμενη φάση της αμερικανικής εμπλοκής στον πόλεμο και στη διεθνή πίεση για ειρηνευτικές συνομιλίες.

