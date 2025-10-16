Επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν πριν από την επίσκεψη Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (16/10)
Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν θα συνομιλήσουν σήμερα, πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.
Η τηλεφωνική επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί μια μέρα πριν ο Τραμπ υποδεχτεί τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες Τραμπ και Ζελένσκι θα συζητήσουν την πιθανότητα η Ουκρανία να λάβει πυραύλους μακράς εμβέλειας Tomahawk.
Η ατζέντα της συνάντησης των δυο ηγετών θα επικεντρωθεί στην επόμενη φάση της αμερικανικής εμπλοκής στον πόλεμο και στη διεθνή πίεση για ειρηνευτικές συνομιλίες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr