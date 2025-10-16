Επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν πριν από την επίσκεψη Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν θα συνομιλήσουν σήμερα, πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Η τηλεφωνική επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί μια μέρα πριν ο Τραμπ υποδεχτεί τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες Τραμπ και Ζελένσκι θα συζητήσουν την πιθανότητα η Ουκρανία να λάβει πυραύλους μακράς εμβέλειας Tomahawk.

Η ατζέντα της συνάντησης των δυο ηγετών θα επικεντρωθεί στην επόμενη φάση της αμερικανικής εμπλοκής στον πόλεμο και στη διεθνή πίεση για ειρηνευτικές συνομιλίες.