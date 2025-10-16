Αλισσός: Βρέθηκε σώος ο ηλικιωμένος που είχε εξαφανιστεί

Σώος εντοπίστηκε στην παραλία του Αλισσού ο ηλικιωμένος Μολδαβός, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τις τελευταίες ώρες και αναζητούνταν από τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον ηλικιωμένο και τον μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικό ιατρικό έλεγχο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη του παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ εκτιμάται ότι είναι καλά στην υγεία του.