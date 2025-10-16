Ισόβια στον 50χρονο για τη γυναικοκτονία στο Μενίδι

Την ανώτατη των ποινών επέβαλε στον 50χρονο οικοδόμο που δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του κάτω από το σπίτι της, τον Μάιο του 2024, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τις πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και επιπλέον 5 έτη φυλάκισης για οπλοφορία – οπλοχρησία και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

“Μετά τον γάμο τους ο κατηγορούμενος άρχισε να δείχνει κτητική συμπεριφορά απέναντι της, να την υποβάλει σε χειροδικίες, ήταν επιθετικός” είπε στην εισήγησή της η εισαγγελέας η οποία ζήτησε από το δικαστήριο την ενοχή του αναφέροντας ότι ο 50χρονος ήταν “σε πλήρη διαύγεια” καθώς “είχε γίνει ανθεκτικός στο αλκοόλ και δεν τον επηρέασε σε βαθμό να μην έχει καταλογισμό”. Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, η υπέρμετρη ζήλια του τον οδήγησε να τη σκοτώσει αφού είχε δει φωτογραφίες της παθούσας στο ίντερνετ με άλλο άνδρα. Κατά την εισαγγελική πρόταση “έστησε ενέδρα έξω από το σπίτι της οικογένειας όταν η παθούσα έβγαινε για δουλειά. Μετά από σύντομη συνομιλία, έβγαλε ένα μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στον τράχηλο, στην κοιλιά και στα πόδια. Αυτή ήταν η αιτία θανάτου. Ο κατηγορούμενος αν και σήμερα λέει ότι δεν κατάλαβε πως έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα, δεν πρέπει να γίνει πιστευτός. Δεν υπήρξε επηρεασμός από το αλκοόλ ή αιφνίδια υπερδιέγερση συναισθήματος”.

Η απολογία του γυναικοκτόνου

Μετανοημένος εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του υποστηρίζοντας πως αγαπούσε το θύμα αλλά ουδέποτε χειροδίκησε σε βάρος της. “Μου είπε να χωρίσουμε, εγώ δεν ήθελα. Έλεγε ότι πίνω, οκ έπινα. Δεν έχανα τον έλεγχο τελείως, αλλά ένας πιωμένος…” είπε και πρόσθεσε σε άλλο σημείο “δεν ζήλεψα καθόλου, ήθελε να φύγει ας πάει με όποιον θέλει. Αλλά όχι να έχει το παιδί μου. Να κοιμάται στο στρώμα μου, να πηγαίνει με το αυτοκίνητο που αγοράσαμε μαζί…”.

Όσο για την ημέρα της δολοφονίας ισχυρίστηκε πως είχε πιει αλκοόλ και ότι στόχος του ήταν να συναντηθεί με το νέο σύντροφο του θύματος. “Είχα πιει. Πήγα εκεί που ήξερα περίπου το ώρα φεύγει για δουλειά. Πήγα εκεί να του πω να μείνει μακριά από τα παιδιά μου. Αυτή να φεύγει για δουλειά και αυτός να μένει με τα παιδιά μου. Το μαχαίρι το πήρα για προστασία γιατί ήξερα τι άνθρωπος είναι αυτός. Σε καμία περίπτωση δεν πήγα να τη σκοτώσω. Της είπα πες του να κατέβουμε να μιλήσουμε. Και αυτή αρνήθηκε. Εκεί θόλωσα, δεν ήξερα τι να κάνω. Ο νους μου δεν το σηκώνει αυτό το πράγμα που έχω κάνει. Να φτάσω στο σημείο να σκοτώσω, δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν το χωράει ο Θεός”.

Πρόεδρος: Έβαλε τα χέρια της μπροστά να προστατεύει και συνεχίσατε…

Κατηγορούμενος: Δεν θυμάμαι. Πώς σκότωσα εγώ τη γυναίκα μου; Μετά από δύο μέρες το κατάλαβα τι έκανα. Ήμουν θολωμένος. Πήγα στο ξενοδοχείο… Πήγα στην οικοδομή… Δεν είχα καταλάβει τίποτα, δεν ένιωθα, δεν είχα καταλάβει τι έχω κάνει… Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος. Δεν διορθώνεται αυτό με τίποτα. Ένα μεγάλο συγνώμη σε όλους. Τι άλλο να πω, εγώ δεν πιστεύω ότι έχω κάνει αυτό το πράγμα να σκοτώσω τη γυναίκα μου… Πώς έγινε αυτό το πράγμα, πώς μπήκε ο διάολος μέσα στο σπίτι μας…”.