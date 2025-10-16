Φοινικούντα: Τα κενά και οι αντιφάσεις στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Το προφίλ των δραστών και το τρίτο πρόσωπο

Το κουβάρι της υπόθεσης της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα προσπαθούν να λύσουν οι Αρχές με βάση τα όσα κατέθεσαν οι δυο δράστες. Οι δυο 22χρονοι που έχουν συλληφθεί για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα αφήνουν κενά και αντιφάσεις στις καταθέσεις τους καθώς αλληλοκατηγορούνται για την δολοφονία του 68χρονου επιχειρηματία και του επιστάτη του. Φίλοι από μικρά παιδιά οι δυο τους, μεγάλωσαν σε κοντινά σπίτια στην Καλλιθέα, πήγαιναν μαζί στο κατηχητικό. Οι αστυνομικοί μελετούν όσα ισχυρίζονται οι δύο συλληφθέντες, αλλά αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, αναζητώντας τις απαντήσεις σε μία σειρά από κρίσιμα ερωτήματα. Ποιος είναι ο δράστης της δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του επιστάτη; Ποιος είχε τον ρόλο του συνεργού; Υπάρχει ηθικός αυτουργός που έδωσε την εντολή; Εκτέλεση αντί για εκβιασμό

Ο 22χρονος, που παραδόθηκε στις Αρχές, υποστήριξε ότι σκοπός τους ήταν να εκφοβίσουν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ προκειμένου να του αποσπάσουν χρήματα. Η σκηνή του εγκλήματος ωστόσο, δεν υποστηρίζει ούτε στο ελάχιστο αυτόν τον ισχυρισμό. Ο 68χρονος δέχτηκε δύο σφαίρες, σε θώρακα και χαριστική βολή στο μέτωπο, ενώ ο επιστάτης τρεις πυροβολισμούς στην πλάτη. Καμία από αυτές τις βολές δεν φαίνεται να ρίχτηκε για εκφοβισμό. Παρότι το κίνητρό τους ήταν οικονομικό, όπως υποστήριξε ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός, ούτε ζήτησαν χρήματα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στον χώρο.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-ddj2ebze3vl5" ></iframe> </div>

Η διαφυγή του φερόμενου ως συνεργού από τη θάλασσα

Ο τρόπος διαφυγής του 22χρονου, που παραδόθηκε και παραδέχτηκε ότι είναι συνεργός στη δολοφονία, φαίνεται ότι δεν πείθει τους αστυνομικούς. Διήνυσε, όπως υποστηρίζει, μία απόσταση τουλάχιστον 16 ωρών, ακόμη και δια θαλάσσης, πιθανώς έως το Πεταλίδι και από εκεί περπατώντας για πέντε ακόμη ώρες μέχρι την Καλαμάτα. Με δεδομένο ότι ο φερόμενος ως εκτελεστής αναχώρησε μόνος του με το σκούτερ από το σημείο της διπλής δολοφονίας, οι Αρχές ψάχνουν το πώς μετακινήθηκε ο 22χρονος συνεργός και εάν κάποιος τον βοήθησε. Το μυστήριο με τα κινητά

Κλειδί στην υπόθεση φαίνεται ότι είναι και το κινητό τηλέφωνο του καθ’ ομολογίαν συνεργού. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βράχηκε καθώς κολυμπούσε στη θάλασσα και αργότερα το πέταξε σε κάποιον υπόνομο. Το προφίλ των δυο δραστών

Ο συνεργός σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star ήθελε να ενταχθεί στις ειδικές δυνάμεις του στρατού, ενώ τον έβλεπαν συχνά στο γυμναστήριο της γειτονιάς του. Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως οδηγός delivery, ενώ παλαιότερα είχε δουλέψει και σε οικοδομή. Στα 16 του χρόνια είχε συλληφθεί για πρώτη φορά από την αστυνομία, καθώς μαζί με δύο ακόμη ανήλικους είχαν σπάσει 13 αυτοκίνητα στο Φάληρο. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που είχε απασχολήσει τις αρχές, μέχρι και τη χθεσινή του παράδοση. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, αυτός που σύμφωνα με τις περιγραφές φορούσε τραγιάσκα, θεωρείται ο φερόμενος εκτελεστής της υπόθεσης, ενώ γείτονες αναφέρουν πως συχνά ακούγονταν φασαρίες από το διαμέρισμά του.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-ddj4fk8th8o1" ></iframe> </div>