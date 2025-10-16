Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα: αποφάσεις το επόμενο διάστημα

Την πρόθεση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να εξετάσει την υλοποίηση του τελευταίου τμήματος της Ολυμπίας Οδού, Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα εξέφρασε o υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Olympia Forum.

Όπως είπε η πολιτική βούληση μπορεί να υπάρχει, δεν είναι όμως αυτή που τελικά χρηματοδοτεί τα έργα. Όπως είπε το συνολικό κόστος για το Πύργος-Τσακώνα ανέρχεται από 700 εκατ. ευρώ μέχρι 1 δισ. ευρώ γεγονός που αποτελεί πρόκληση για την υλοποίηση του έργου.

Ωστόσο όπως είπε το έργο βρίσκεται στο σχεδιασμό του υπουργείου ΥΠΟΜΕ και σημείωσε ότι οι αποφάσεις είναι σε κοντινό ορίζοντα για το πως τελικά και αυτό το έργο θα μπορέσει να υλοποιηθεί.

“Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την απόφαση του ΣτΕ για την διέλευση του Καϊαφα. Η φθηνότερη λύση ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ αν παρέμβουμε ήπια στην υφιστάμενη χάραξη. Αν χρειαστεί να πάμε από άλλη χάραξη το κόστος θα είναι άλλο” είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος σημείωσε πως το υπουργείο προχωρά και στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής με την εκπόνηση 14 μελετών σε διάφορα σημεία του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος.

Τα έργα θα αναλάβει να εκτελέσει η Ολυμπία Οδός ως συμπληρωματικά έργα.

Στο πρώτο δίμηνο λειτουργίας των 65χλμ του αυτοκινητόδρομου η κυκλοφορία κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα και καταγράφονται στα διόδια του Πύργου καθημερινά περίπου 5.500 διελεύσεις οχημάτων ενώ στην περιοχή της Πάτρας ο αριθμός των οχημάτων ξεπερνά τις 10.000 σύμφωνα με στοιχεία που παρατέθηκαν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ολυμπίας Οδού, Παναγιώτη Παπανικόλα.

Ποια είναι τα δεδομένα του Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα

Οπως αναφέρει το ypodomes.com, σήμερα για την υλοποίηση του τελευταίου τμήματος της Ολυμπίας Οδού Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα μήκους περίπου 90χλμ έχει σχεδιαστεί σε δύο υποτμήματα:

– Πύργος – Αλφειός, μήκος 13 χλμ., και

– Αλφειός– Καλό Νερό – Τσακώνα, μήκος 76,2 χλμ

Το βασικό πρόβλημα δημιουργεί η ακύρωση των περιβαλλοντικών όρων στην περιοχή της Ζαχάρως (είναι χαρακτηρισμένη ως Natura) το 2010 που επέφερε και πάγωμα των εργασιών.

Προϋπόθεση για την υλοποίηση του τμήματος του έργου για το οποίο ακυρώθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι από το ΣτΕ, είναι η εκ νέου περιβαλλοντική αδειοδότηση της τεχνικής λύσης που θα επιλεγεί.

Το 2022 το υπουργείο Υποδομών έδωσε εντολή στον Παραχωρησιούχο ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ για την εκπόνηση μελετών στο τμήμα Α/Κ Εισόδου Πύργου – Αλφειός – Καλό Νερό – Τσακώνα.

Υπάρχουν εγκεκριμένες από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό προμελέτες οδοποιίας στα τμήματα Α/Κ Αλφειού – Α/Κ Σαμικού, Α/Κ Σαμικού – Χ.Θ.27+000 (Ζαχάρω), Χ.Θ.27+000 (Ζαχάρω)-Ελιά, Ελιά – Α/Κ Καλό Νερό.

Το υπουργείο ΥΠΟΜΕ πλέον εξετάζει την εναλλακτική λύση διέλευσης ανατολικά της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Πύργου-Κυπαρισσίας στο τμήμα νοτίως του Κόμβου Κάτω Σαμικού με σήραγγα δια μέσου του ορεινού όγκου Λαπίθα στην περιοχή Καϊάφα και στη συνέχεια με παράκαμψη ανατολικά της πόλης της Ζαχάρως.

Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα για την υλοποίηση του τμήματος Πύργος-Τσακώνα είναι αυτό της χρηματοδότησης. Το κόστος που προκύπτει από τις προμελέτες της Ολυμπίας Οδού, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι κατ` ελάχιστο 700 εκατ. ευρώ.

Το Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα όπως και όλο το τμήμα από Πάτρα-μέχρι Πύργο αλλά και όλη η Ιόνια Οδός, αποτελούν την απόληξη του λεγόμενου “Μπλέ Διαδρόμου” ή της Αδριατικής Οδού που ξεκινά από την Τεργέστη και διασχίζει την Κροατία, το Μαυροβούνιο και την Αλβανία για να καταλήξει στη χώρα μας.

Είναι ένας οδικός άξονας που καλύπτει τα δυτικά παράλια της Βαλκανικής Χερσονήσου και την συνδέει με άμεσο τρόπο με την Κεντρική Ευρώπη, δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης και σύνδεσης των κρατών που περιλαμβάνονται σε αυτή.