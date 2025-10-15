Φοινικούντα: Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι δύο συλληφθέντες - Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

«Δεν έχει ξεκαθαρίσει το κίνητρο της δολοφονίας. Τι όπλισε το χέρι του δράστη για τον θάνατο του ιδιοκτήτη. Είχε περιουσία 30 εκατομμύρια ευρώ. Ψάχνουμε τον ρόλο της νέα διαθήκης. Με τα δεδομένα που έχει στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. δυο είναι οι εμπλεκόμενοι. Αλλά εξετάζεται η περίπτωση να υπάρχει και τρίτο πρόσωπο» ανέφερε σχετικά.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 παντού», αναφέρθηκε στο διπλό φονικό που συγκλόνισε τη Φοινικούντα, δίνοντας στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την υπόθεση. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, ο ανιψιός των θυμάτων αναγνώρισε τον δράστη κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 οι διώξεις που αντιμετωπίζουν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και κατά περίπτωση αφορούν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεσθείσα κατά συρροή και κατά συναυτουργία, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της συνέργειας σε ανθρωποκτονία και της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά περίπτωση.

Οι δυο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή και στη συνέχεια, αναχώρησαν εκ νέου για τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, όπου και θα μείνουν μέχρι να απολογηθούν ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας.

Στο Εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγήθηκαν την Τετάρτη (15/10) οι δύο 22χρονοι, που κατηγορούνται για τη διπλό δολοφονία στη Φοινικούντα.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ οι αρχές επισημαίνουν τη σημασία της μαρτυρίας του ανιψιού στην εξέλιξη της διαδικασίας.

Σφίγγει ο κλοιός για τους 22χρονους

Την ίδια ώρα ενώνονται ένα ένα τα κομμάτια του παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντααπό τους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ο σκοπός των δραστών να ήταν να αποσπάσουν τα χρήματα του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος συνεργός έχει ήδη περιγράψει με ακρίβεια πως είχε προσπαθήσει, μόνος του, άλλες δύο φορές να ληστέψει το ίδιο άτομο, χωρίς όμως να καταφέρει να το ολοκληρώσει.

Κατά τις καταθέσεις τους, τόσο ο φερόμενος εκτελεστής όσο και ο συνεργός αλληλοκατηγορούνται για το στυγερό έγκλημα. Ο πρώτος, παρουσία του δικηγόρου του, αρνείται κάθε εμπλοκή στη διπλή δολοφονία, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη αναφέρει λεπτομερώς το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα εκείνης της νύχτας.

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, γνωρίζουν ότι ο φερόμενος δράστης επέστρεψε στην Αθήνα με τη μηχανή που είχαν χρησιμοποιήσει το ίδιο βράδυ για τη μετάβασή τους στο κάμπινγκ, σε μια προσπάθεια να μπερδέψει τις έρευνες και να αποφύγει την καταγραφή του από κάμερες. Αργότερα, άφησε τη μηχανή σε περιοχή μακριά από την κατοικία του, θέλοντας να οδηγήσει τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι εκεί κοντά βρισκόταν το κρησφύγετό του.

Όσον αφορά τη δική του εκδοχή, ο 22χρονος ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε ότι το σχέδιο θα κατέληγε σε δολοφονία. Από την πλευρά του, ο συνεργός υποστηρίζει ότι μετά το φονικό εγκατέλειψε τον φερόμενο εκτελεστή σε άγνωστο σημείο και στη συνέχεια άρχισε να κινείται πεζός, μέχρι που βρέθηκε κοντά στη θάλασσα, όπου φέρεται να έπεσε και να κολύμπησε ώστε να εξαφανιστούν τα ίχνη του.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά το φονικό

Τις ημέρες που ακολούθησαν τη διπλή δολοφονία, εντοπίστηκαν τηλεφωνικές επικοινωνίεςμεταξύ των δύο 22χρονων, γεγονός που ενίσχυσε τα στοιχεία σε βάρος τους. Παράλληλα, ο ανιψιός του θύματος αναγνώρισε με βεβαιότητα, το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου 2025 στη ΓΑΔΑ, τον έναν εκ των δύο ως τον φερόμενο εκτελεστή.

Ακόμη δύο άτομα, τα οποία είχαν απασχολήσει τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκαν τελικά και αποδείχθηκε ότι δεν σχετίζονταν ούτε με τους βασικούς υπόπτους ούτε με τη δολοφονία. Ένα από αυτά τα πρόσωπα ήταν ο ιδιοκτήτης της καφετέριας όπου εργαζόταν ο 22χρονος συνεργός.