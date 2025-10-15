Φοινικούντα: Τα κενά σημεία και οι αντικρουόμενες απολογίες- Στον εισαγγελέα οι δύο 22χρονοι

Τρία κενά σημεία και δύο αλληλοσυγκρουόμενες καταθέσεις συνθέτουν, μέχρι στιγμής, το θολό τοπίο γύρω από τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, υπόθεση για την οποία έχουν ήδη συλληφθεί δύο 22χρονοι φίλοι από την Καλλιθέα.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν ποιος από τους δύο νεαρούς λέει την αλήθεια και, κυρίως, ποιος είναι τελικά υπεύθυνος για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη. Οι απολογίες τους διαφέρουν ριζικά, χωρίς ούτε ένα κοινό στοιχείο, ενώ εκείνη του 22χρονου που παραδόθηκε στις αρχές φαίνεται να έχει πολλές υπερβολές και αντιφάσεις με την πραγματικότητα.

Χθες το πρωί 14 Οκτωβρίου, ένας 22χρονος μαζί το δικηγόρο του, πήγε στη ΓΑΔΑ και κατέθεσε ότι είναι ο συνεργός στη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη στο κάμπινγκ και του επιστάτη.

Μάλιστα, αφού ανέφερε ότι ήταν κι ο συνεπιβάτης στο σκούτερ, υποστήριξε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο επιχειρηματία το καλοκαίρι του 2022 κι ότι το περασμένο χρονικό διάστημα είχε στήσει ενέδρα και είχε απειλήσει δύο φορές τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αποσπώντας του χρηματικά ποσά.

Σε εκείνο το σημείο της κατάθεσής του κατονόμασε τον φίλο του, ως τον άνθρωπο που σήκωσε το πιστόλι και σκότωσε με πέντε σφαίρες τους δύο άνδρες. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον άλλο 22χρονο.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τη στυγερή δολοφονία βρίσκεται και τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν αποκλείεται να είναι ο ηθικός αυτουργός .Δηλαδή ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή να βγει από τη ζωή ο 68χρονος. Οι αστυνομικοί που πήραν κατάθεση από τον 22χρονο φερόμενο συνεργό εντόπισαν πολλές αντιφάσεις, υπερβολές και κενά στα λεγόμενα του.

Στον εισαγγελέα οι δύο 22χρονοι

Στην Καλαμάτα βρίσκονται οι δύο 22χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χτες για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη, καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απολογίας στη Δίωξη Ανθρωποκτονιών στην Αθήνα, αναχώρησαν συνοδεία αστυνομικών από τη ΓΑΔΑ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σημειώνεται ότι ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, βρετανικής καταγωγής, ο οποίος εξετάστηκε παρουσία του δικηγόρου του, δεν δέχτηκε να δώσει γραπτή απολογία στη Δίωξη Ανθρωποκτονιών, παρά την πολύωρη προσπάθεια των αστυνομικών, δηλώνοντας ότι θα μιλήσει στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, φέρεται ότι προφορικά αρνείται πως αυτός πάτησε την σκανδάλη, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο άλλος 22χρονος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως χτες το πρωί.

Ωστόσο, το θέμα φαίνεται να ξεκαθαρίζει ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν μάρτυρας του διπλού φονικού και κλήθηκε χτες το βράδυ από την Καλαμάτα στη ΓΑΔΑ, όπου και αναγνώρισε ως φυσικό αυτουργό τον 22χρονο βρετανικής καταγωγής, ο οποίος από την αρχή υποδεικνύεται από τον συνεργό του και τα στοιχεία ως δράστης.

Όπως έγινε γνωστό από τις ίδιες αστυνομικές πηγές, οι αξιωματικοί της Δίωξης Ανθρωποκτονιών είχαν ταυτοποιήσει τους δύο εμπλεκόμενους και είχαν εντοπίσει τις διευθύνσεις τους στην Καλλιθέα από την περασμένη Παρασκευή, από το βίντεο με το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν, αλλά δεν προχώρησαν στην σύλληψη τους, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι έρευνες, όσον αφορά τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων, κάτι που ακόμα δεν έχουν αποκλείσει οι αστυνομικοί.

Το αρχικό σενάριο ήταν να προχωρήσουν στις συλλήψεις στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αλλά οι ενέργειες επισπεύσθηκαν αναγκαστικά, λόγω της δημοσίευσης του βίντεο και την παράδοση αμέσως μετά του νεαρού που φέρεται ως συνεργός.

Από τις κατ'οίκον έρευνες που έγιναν, οι αστυνομικοί βρήκαν τα ρούχα που φορούσαν οι νεαροί την ημέρα εκείνη, καθώς και τα κράνη μοτοσικλέτας. Δεν βρέθηκε όμως το όπλο του εγκλήματος το οποίο δεν αποκάλυψαν που πέταξαν, το τηλέφωνο του φερόμενου ως συνεργού, το οποίο πέταξε μετά το έγκλημα, καθώς και το σκούτερ με το οποίο μετέβησαν στην Φοινικούντα.

Το δίκυκλο, όπως έγινε γνωστό, το είχε δανειστεί ο φερόμενος ως δράστης από γνωστό του και θεωρείται ζήτημα χρόνου να βρεθεί. Ο ίδιος δεν είχε πετάξει το κινητό του τηλέφωνο, αλλά είχε αλλάξει την κάρτα του.

Σήμερα αναμένεται να σταλεί η δικογραφία που σχημάτισε η Δίωξη Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στον εισαγγελέα Καλαμάτας, προκειμένου να ασκηθεί δίωξη στους δύο νεαρούς και να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης, για το τυπικό της υπόθεσης και να παραπεμφθούν στον ανακριτή.

Η υπόθεση πάντως δεν φαίνεται να κλείνει, σε ό,τι αφορά τις έρευνες για την εμπλοκή, με κάποιο τρόπο και άλλων προσώπων, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι άρσεις απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, προκειμένου να διευκρινιστεί αν και με ποιους υπήρξε επικοινωνία των δύο νεαρών τις επίμαχες ώρες που διαπράχθηκε η διπλή δολοφονία.