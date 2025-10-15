Έφυγε από τη ζωή Γιώργος Πιπερίδης του Lido, με το πιο περιζήτητο τσουρέκι στο Παγκράτι

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Πιπερίδης, ο άνθρωπος που επί δεκαετίες χάριζε γλυκές γεύσεις στους Αθηναίους και ιδιαίτερα με το φημισμένο τσουρέκι του.

Ο Γιώργος Πιπερίδης ήταν η δεύτερη γενιά του ιστορικού ζαχαροπλαστείου Lido στο Παγκράτι, που έγινε γνωστό σε ολόκληρη την Αθήνα για τα αυθεντικά πολίτικα γλυκά του, με πρωταγωνιστή το πολυαγαπημένο τσουρέκι.

Στην είσοδο του καταστήματος στην οδό Χρεμωνίδου, ένα λιτό σημείωμα γράφει: «Κλειστό λόγω πένθους», αναφέρει το protothema.gr

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικές με τα νέα του Παγκρατίου, οι κάτοικοι αποχαιρετούν τον άνθρωπο, ο οποίος «γλύκανε» για περισσότερο από μισό αιώνα τη γειτονιά και όλη την Αθήνα.

Ο Γιώργος Πιπερίδης υπήρξε η αμέσως επόμενη γενιά που ανέλαβε το ζαχαροπλαστείο στο Παγκράτι, όπου κάθε Πάσχα, κι όχι μόνο, σχηματίζονται ουρές μέχρι τη συμβολή με την οδό Δαμάρεως για να πάρουν ένα τσουρέκι, ή έστω ένα κέρασμα.

Τα αφιερώματα στο κατάστημα αμέτρητα, το κατάστημα εδώ και πολλά χρόνια έχει περάσει στα χέρια του Πέτρου Πιπερίδη που συνεχίζει στους ίδιους ρυθμούς.