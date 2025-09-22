Παγκράτι: Από προσιτή φοιτητική γειτονιά, σε «χρυσή» περιοχή με γκαρσονιέρες έως 850 ευρώ

Τι Παγκράτι… τι Νέα Υόρκη. Κάποτε η γειτονιά αυτή ήταν συνώνυμο του φοιτητικού σπιτιού, του διαμερίσματος για νέους που ήθελαν να ζουν κοντά στο κέντρο με ένα λογικό ενοίκιο.

Σήμερα, όμως, η ίδια γκαρσονιέρα που κάποτε κόστιζε 350 ευρώ, φτάνει τα 800 και τα 850. Ένα δυαράκι που παλιά το έλεγες «προσιτό», τώρα έχει γίνει είδος πολυτελείας.

Η μέση τιμή ενοικίασης στο Παγκράτι έχει εκτοξευθεί στα 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με αυξήσεις που φτάνουν ακόμη και το 20% σε σχέση με πέρυσι.

Έτσι, ένα σπίτι 40- 50 τ.μ. δύσκολα νοικιάζεται κάτω από τα 600 ευρώ, ενώ αν είναι ανακαινισμένο ή σε καλό δρόμο, αγγίζει άνετα τα 850. Κι αν μέχρι πρότινος ο καφές στα Παγκρατιώτικα καφέ θεωρούνταν «τσιμπημένος», σήμερα μοιάζει φθηνή πολυτέλεια μπροστά στο νοίκι.

Η εικόνα αυτή έχει συγκεκριμένες αιτίες. Η ζήτηση παραμένει σταθερά υψηλή, ενώ τα διαθέσιμα σπίτια είναι περιορισμένα. Το Παγκράτι έχει μετατραπεί σε «must» για νέους επαγγελματίες, φοιτητές αλλά και οικογένειες, γιατί συνδυάζει το κέντρο με πράσινο, πολιτισμό και έντονη ζωή.

Οι παλιές πολυκατοικίες της δεκαετίας του ’60 και του ’70 ανακαινίζονται με νέες κουζίνες, μονώσεις, κλιματιστικά και ξύλινα πατώματα, με το κόστος να μετακυλίεται στα ενοίκια.

Ταυτόχρονα, η αύξηση του κόστους ζωής, οι φόροι και τα ενεργειακά έξοδα οδηγούν τους ιδιοκτήτες να ανεβάζουν κι άλλο τις τιμές. Και φυσικά, υπάρχει και η «ψυχολογία της αγοράς»: αν ο γείτονας νοικιάζει με 850 ευρώ, γιατί να ρίξω εγώ το δικό μου στα 650; Για τον ενοικιαστή, η κατάσταση μοιάζει με οικονομικό survivor.

Ένα μεγάλο ποσοστό του μισθού πάει αποκλειστικά στο νοίκι, αφήνοντας λίγα περιθώρια για διασκέδαση ή αποταμίευση. Οι φοιτητές και οι γονείς τους ψάχνουν «φθηνές λύσεις» που όμως δεν υπάρχουν πια, αφού οι γκαρσονιέρες που παλιά νοικιάζονταν με 300-400 ευρώ σήμερα κοστίζουν σχεδόν τα διπλά.

Έτσι, η επιλογή είναι είτε μικρότερα σπίτια είτε μετακόμιση σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, με αντάλλαγμα τον χρόνο μετακίνησης.

Και κάπως έτσι, το Παγκράτι έγινε η αθηναϊκή εκδοχή του Μανχάταν. Δεν έχει ουρανοξύστες, αλλά τα ενοίκια του θυμίζουν το Μανχάταν.

Δεν έχει θέα στο Central Park, αλλά το Άλσος Παγκρατίου κοστολογείται πλέον σαν να ήταν το μπαλκόνι σου στη Νέα Υόρκη.

Δείτε τιμές για ενοίκια στο Παγκράτι: