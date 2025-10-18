«Ρεαλιστής» ο Ζελένσκι για Tomahawk - «Όχι άλλες σφαγές, να γίνει συμφωνία», λέει ο Τραμπ

Να σταματήσουν τον πόλεμο κάλεσε Ρωσία και Ουκρανία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όπου και αν βρίσκονται στη γραμμή του μετώπου λίγες ώρες μετά την συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο με βάση τη γραμμή του μετώπου, όπου κι αν βρίσκεται. Διαφορετικά, είναι πολύ περίπλοκο. Δεν θα καταφέρετε ποτέ να το καταλάβετε. Σταματήστε στη γραμμή του μετώπου», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά την προσγείωσή του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ρωσία θα πρέπει να κρατήσει τα εδάφη που έχει καταλάβει από την Ουκρανία.

«Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάνε σπίτι, να πάνε στις οικογένειές τους, να σταματήσουν τους σκοτωμούς. Και αυτό πρέπει να είναι όλο», πρόσθεσε ο Τραμπ, λέγοντας ότι είχε επικοινωνήσει αυτό το συναίσθημα και στους δύο ξένους ηγέτες.

Νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Truth Social μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Ζελένσκι, είχε κάνει παρόμοιες αναφορές για το τέλος του πόλεμου με βάση τα κεκτημένα του πολέμου, προσθέτοντας ότι «τον νικητή θα τον αποφασίσει η ιστορία».

«Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εγκάρδια, αλλά του είπα, όπως επίσης πρότεινα έντονα στον πρόεδρο Πούτιν, ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να γίνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Αρκετό αίμα έχει χυθεί, τα εδαφικά όρια καθορίζονται από τον πόλεμο και τα κότσια. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη νίκη κι ας αποφασίσει η Ιστορία! Όχι άλλους πυροβολισμούς, όχι άλλους θανάτους, όχι άλλες τεράστιες και μη βιώσιμες δαπάνες. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος. Χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάζονται κάθε εβδομάδα — ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΣΦΑΓΕΣ, ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τα σχόλια αυτά συνιστούν μια ακόμα «στροφή» στη στάση του Τραμπ όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες, είχε εμφανιστεί οργισμένος από την αδιαλλαξία του Βλαντιμίρ Πούτιν και πιο ανοιχτός να βοηθήσει την Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο.

Zελένσκι: Είμαι ρεαλιστής

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Παρασκευή ότι είναι «ρεαλιστής» σχετικά με το ενδεχόμενο παράδοσης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στη χώρα του, υπογραμμίζοντας μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ότι ο αμερικανός ομόλογός του δεν επιθυμεί περαιτέρω «κλιμάκωση» με τη Ρωσία.

Η Ουκρανία αξιώνει εδώ και εβδομάδες την παράδοση Tomahawk – πυραύλων μεγάλης εμβέλειας, ικανών να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος – και το Κίεβο είχε αναδείξει το ζήτημα ως βασικό στην ατζέντα της επίσκεψης Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι το ζήτημα συζητήθηκε κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, αλλά οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να μη μιλήσουν για αυτό επειδή «οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν κλιμάκωση».

Την προηγούμενη ημέρα, ο Τραμπ είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη.

«Η Ρωσία φοβάται τους Tomahawk, φοβάται πραγματικά, επειδή είναι ισχυρά όπλα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου. Ερωτηθείς εάν ήλπιζε πως θα λάβει το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, απάντησε: «Είμαι ρεαλιστής».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος χαρακτήρισε «παραγωγική» την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι «βασίζεται στον Τραμπ προκειμένου να ασκήσει πίεση στον Πούτιν». Ζήτησε για άλλη μια φορά «εγγυήσεις ασφαλείας» για τη χώρα του και εμφανίστηκε «ανοικτός» σε ενδεχόμενη τριμερή σύνοδο κορυφής με Τραμπ και Πούτιν προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγή από την ουκρανική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον, ο Ζελένσκι παρουσίασε στον Τραμπ «χάρτες» με πιθανούς στόχους που θα μπορούσαν να πληγούν στο έδαφος της Ρωσίας. Στους χάρτες αυτούς επισημάνθηκαν «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους ενημέρωσε σχετικά με τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.