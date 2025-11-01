Ξεσηκωμός στην Αχαΐα για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ- Κινητοποιήσεις από σήμερα

Αντιδράσεις και κινητοποιήσεις προκαλεί στην Αχαΐα το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, με τους Δήμους και τους κατοίκους να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην απόφαση αναστολής λειτουργίας τους.

Από σήμερα Σάββατο (1 Νοεμβρίου) ξεκινά μπαράζ συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας, ενώ οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Συγκεντρώσεις σε Δάφνη και Κλειτορία

Ο Δήμος Καλαβρύτων διοργανώνει δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την επαναλειτουργία των ταχυδρομικών γραφείων που έκλεισαν σε Δάφνη και Κλειτορία.

11:30 π.μ. έξω από το Ταχυδρομικό Γραφείο Δάφνης

13:00 μ.μ. έξω από το Ταχυδρομικό Γραφείο Κλειτορίας

Ο δήμαρχος Καλαβρύτων και πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Θανάσης Παπαδόπουλος, χαρακτήρισε την απόφαση «απαράδεκτη και αναιτιολόγητη», επισημαίνοντας ότι «στερείται λογικής και αντιβαίνει στον κοινωνικό ρόλο των ΕΛΤΑ».

Ψήφισμα αντίδρασης από τον Δήμο Ερυμάνθου

Την Κυριακή (2 Νοεμβρίου) και τη Δευτέρα (3 Νοεμβρίου) προγραμματίζονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Χαλανδρίτσα, μετά την απόφαση για το κλείσιμο του μοναδικού ταχυδρομείου του Δήμου Ερυμάνθου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα με το οποίο ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης, κάνοντας λόγο για «πλήγμα στις ορεινές κοινωνίες» και «υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων».

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Οι Δήμοι της Αχαΐας δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις ενέργειές τους σε συνεργασία με την ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και τους τοπικούς φορείς, μέχρι την επαναλειτουργία των ταχυδρομικών καταστημάτων και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες.