Πάτρα: 80 καταστήματα κατέβασαν ρολά! - Ανησυχητικά τα στοιχεία

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την κατάσταση του λιανικού εμπορίου στην Πάτρα – αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα – σκιαγραφεί ο πρώην Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών και σημερινός Αναπληρωτής Οικονομικός Επόπτης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), κ. Γιώργος Βαγενάς.

Όπως επισημαίνει στην Αχαΐκή Πολιτεία η τοπική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανή πίεση, καθώς περίπου 80 έμποροι έχουν ήδη προχωρήσει σε παύση λειτουργίας των επιχειρήσεών τους ή βρίσκονται ένα βήμα πριν το οριστικό λουκέτο μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο κ. Βαγενάς τονίζει ότι τα αυξημένα λειτουργικά κόστη, η περιορισμένη κατανάλωση και η έλλειψη ρευστότητας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που απειλεί όχι μόνο τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Πάτρας, αλλά και το μέλλον του ελληνικού εμπορίου συνολικά.

Ο αριθμός αυτός, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί μόνο την «κορυφή του παγόβουνου», καθώς πίσω από αυτούς που καταφέρνουν να βάλουν τέλος στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα, υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη, σιωπηλή ομάδα εγκλωβισμένων επαγγελματιών. Πρόκειται για εκείνους τους εμπόρους που, παρά το

γεγονός ότι λειτουργούν με μηδενικό ή και αρνητικό κέρδος και θέλουν κι αυτοί να κλείσουν για να μη ζημιώνονται άλλο, εντούτοις παραμένουν γιατί είναι «όμηροι» των οφειλών τους και αδυνατούν να ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο χρεών.

«Η κατάσταση για πολλούς εμπόρους είναι τραγική», επισημαίνει ο κ. Βαγενάς, αναφέροντας τρεις βασικούς λόγους που τους κρατούν εγκλωβισμένους.

Πρώτον, για να κλείσει μια επιχείρηση, ο ιδιοκτήτης της πρέπει να αποδώσει τον ΦΠΑ του εμπορεύματος που έμεινε απούλητο, ακόμα κι αν αυτό καταλήξει στα σκουπίδια. Πρόκειται για χρήματα που οι περισσότεροι απλώς δεν διαθέτουν. Δεύτερον, είναι οι συσσωρευμένες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, που επίσης λειτουργούν ως αξεπέραστο εμπόδιο.

«Έχουν οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, που σημαίνει ότι όταν έχεις αυτές τις οφειλές δεν μπορείς να κλείσεις σε καμία των περιπτώσεων τα βιβλία σου», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Βαγενάς. Και τέλος, πολλοί από τους επαγγελματίες βρίσκονται σε παραγωγικές ηλικίες (40-50 ετών), με οικογένειες και υποχρέώσεις, και βλέπουν μπροστά τους τουλάχιστον μια δεκαπενταετία εργασιακού βίου, χωρίς να γνωρίζουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα τους.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στην Πάτρα ειδικά υπάρχει ένα επιπλέον πρόβλημα. Χαρακτηρίζει την πόλη «μπλοκαρισμένη από τη μία άκρη μέχρι την άλλη», εστιάζοντας στη δυσκολία πρόσβασης στο ιστορικό κέντρο και την ανυπαρξία θέσεων στάμευσης. «Όλα αυτά λειτουργούν αποτρεπτικά για όποιους καταναλωτές έχουν να ξοδέψουν.

Δεν έχουν ούτε τον χρόνο, ούτε την όρεξη να κατέβουν στο κέντρο», επισημαίνει. Έτσι, αυτή η κατάσταση οδηγεί, όπως λέει, σε μια μαζική φυγή εμπορικών καταστημάτων από το ιστορικό κέντρο προς τις συνοικίες, με αποτέλεσμα «τα απογεύματα το κέντρο μετατρέπεται

σε νεκρή πόλη, με ελάχιστη επισκεψιμότητα στα εναπομείναντα μαγαζιά». Και η τάση αυτή, προειδοποιεί, θα ενταθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.