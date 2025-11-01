Ηράκλειο: Αναβίωσε βεντέτα στα Βορίζια με 3 νεκρούς και 15 τραυματίες από πυροβολισμούς

Ασύλληπτο μακελειό σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη το πρωί του Σαββάτου με τρία άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες.

Οι απίστευτες σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτιλύχθηκαν μετά από χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή σπίτι στα Βορίζια Ηρακλείου.

Το πρωί του Σαββάτου στο χωριό επικράτησε πολεμικό σκηνικό με τους πυροβολισμούς να πέφτουν σαν βροχή.

Σύμφωνα με το cretalive.gr οι νεκροί είναι μια γυναίκα περίπου 50 ετών κι ένας νεαρός άνδρας. Πληροφορίες μιλούν και για τρίτο νεκρό και περίπου 15 τραυματίες, που μεταφέρονται ακόμα και με αγροτικά αυτοκίνητα στο νοσοκομείο.

Άγνωστοι μετέβησαν στα Βορίζια και άρχισαν να γαζώνουν σπίτια. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για βεντέτα δύο οικογενειών με την κατάσταση να είναι δραματική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, περισσότερες από 2.000 σφαίρες έπεσαν. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή και επιχείρησαν να βάλουν τέλος στο αιματοκύλισμα. Οι σφαίρες έπεσαν τόσο μέσα στο χωριό όσο και στα γύρω βουνά.

Οι τραυματίες μεταφέρονται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση και να ελέγξουν την κατάσταση.

Η πρωτοφανής αυτή πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη.

Σκηνές αλλοφροσύνης επικρατούν και στο κοντινό Κέντρο υγείας, ενώ στην περιοχή σπεύσουν πολλά ασθενοφόρα.

Ολα ξεκίνησαν όταν το βράδυ της Παρασκευής (31.10.2025) αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε υπό κατασκευή σπίτι στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου.