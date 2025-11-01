Ηράκλειο: Αναβίωσε βεντέτα στα Βορίζια με 3 νεκρούς και 15 τραυματίες από πυροβολισμούς

Αντίποινα για βόμβα σε υπό κατασκευή σπίτι
Ασύλληπτο μακελειό σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη το πρωί του Σαββάτου με τρία άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες.
Οι απίστευτες σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτιλύχθηκαν μετά από χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή σπίτι στα Βορίζια Ηρακλείου.
Το πρωί του Σαββάτου στο χωριό επικράτησε πολεμικό σκηνικό με τους πυροβολισμούς να πέφτουν σαν βροχή.
Σύμφωνα με το cretalive.gr οι νεκροί είναι μια γυναίκα περίπου 50 ετών κι ένας νεαρός άνδρας. Πληροφορίες μιλούν και για τρίτο νεκρό και περίπου 15 τραυματίες, που μεταφέρονται ακόμα και με αγροτικά αυτοκίνητα στο νοσοκομείο.
Άγνωστοι μετέβησαν στα Βορίζια και άρχισαν να γαζώνουν σπίτια. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για βεντέτα δύο οικογενειών με την κατάσταση να είναι δραματική.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, περισσότερες από 2.000 σφαίρες έπεσαν. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή και επιχείρησαν να βάλουν τέλος στο αιματοκύλισμα. Οι σφαίρες έπεσαν τόσο μέσα στο χωριό όσο και στα γύρω βουνά.
Οι τραυματίες μεταφέρονται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση και να ελέγξουν την κατάσταση.
Η πρωτοφανής αυτή πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη.
Σκηνές αλλοφροσύνης επικρατούν και στο κοντινό Κέντρο υγείας, ενώ στην περιοχή σπεύσουν πολλά ασθενοφόρα.
Ολα ξεκίνησαν όταν το βράδυ της Παρασκευής (31.10.2025) αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε υπό κατασκευή σπίτι στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.
Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί. Σήμερα στον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτοψία και από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Πολλοί φοβούνται αναβίωση της βεντέτας του 1950, όπου μέσα σε λίγες μόνο ώρες, έξι κάτοικοι του ριζίτικου χωριού έχασαν τη ζωή τους ενώ 14 ακόμα τραυματίστηκαν.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr