Αυτοκινητόδρομος Πατρών - Πύργου: Το πρώτο τροχαίο στον νέο δρόμο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Ολυμπία Οδό, στον κλάδο Πατρών Πύργου, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς και στις αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ilialive.gr, το περιστατικό συνέβη περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τον κόμβο της Βάρδας, στο ρεύμα προς Πύργο, όταν άνδρας υπήκοος Μπαγκλαντές επιχείρησε να διασχίσει πεζός τον κλειστό αυτοκινητόδρομο.

Διερχόμενο όχημα δεν κατάφερε να τον αποφύγει και τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.