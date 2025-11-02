Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αυτοκινητόδρομος Πατρών - Πύργου: Το πρώτο τροχαίο στον νέο δρόμο

Αυτοκινητόδρομος Πατρών - Πύργου: Το πρώ...

Άνδρας από το Μπαγκλαντές επιχείρησε να διασχίσει πεζός τον αυτοκινητόδρομο – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Ολυμπία Οδό, στον κλάδο Πατρών Πύργου, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς και στις αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ilialive.gr, το περιστατικό συνέβη περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τον κόμβο της Βάρδας, στο ρεύμα προς Πύργο, όταν άνδρας υπήκοος Μπαγκλαντές επιχείρησε να διασχίσει πεζός τον κλειστό αυτοκινητόδρομο.

Διερχόμενο όχημα δεν κατάφερε να τον αποφύγει και τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.

Ειδήσεις Τώρα

Ηράκλειο : «Ζωσμένα» από αστυνομικούς τα Βορίζια μετά τους πυροβολισμούς-Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

Γιάννης Λάλας: Πανάκριβο συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία του

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με καταιγίδες από την Τρίτη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Νέος Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις