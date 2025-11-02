Γιάννης Λάλας: Πανάκριβο συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία του

Τους τελευταίους μήνες ο Γιάννης Λάλας είχε μπει στο στόχαστρο ανθρώπων της νύχτας που ήθελαν με κάθε τρόπο να το βγάλουν από τη μέση και το έκαναν στην Αράχωβα, το βράδυ του Σαββάτου.

Είχε πρωταγωνιστήσει σε πολλά συμβάντα με κορυφαίο την αλλαγή «στρατοπέδου» και την συμπόρευση του με την ομάδα του Έντικ που κρύβεται στο Ντουμπάι.

Μάλιστα κομβικό σημείο στην πορεία του στην Greek Mafia ήταν η σύλληψη του μαζί με τον αδερφό του τον Απρίλιο του 2023 και κατηγορήθηκε ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ.

Τελικά τον περασμένο Ιούλιο αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών.

Ο Γιάννης Λάλος, γνωστός ως bodybuilder, έδειχνε να φοβάται… Κυκλοφορούσε με θωρακισμένο αυτοκίνητο έπαιρνε μέτρα προστασίας και συνήθισε να κυκλοφορεί ελάχιστα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ήξερε ότι είχε γίνει στόχος «ανταγωνιστών» και έχει σφραγιστεί σε βάρος του συμβόλαιο θανάτου. Άλλωστε είχε επεκτείνει τη δράση του στον χώρο των καυσίμων και των προϊόντων καπνού.

Οι εκτελεστές με το καλάσνικοφ

Οι αναλυτές ανθρωποκτονιών που ασχολούνται με τη δολοφονία στον Γιάννη Λάλα εκτιμούν οτι οι δολοφόνοι με το καλάσνικοφ γνώριζαν τα πάντα για τις κινήσεις του. Ήξεραν ότι θα έφευγε για Σαββατοκύριακο για τον Παρνασσό και σε ποιο πολυτελές ξενοδοχείο θα έμενε και ποιες είναι οι συνήθειες του.

Ετσι όταν λίγο λίγα λεπτά μετά τις 11 χθες (01.11.2025) το βράδυ κατέβηκε στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου τον περίμεναν, και με καλάσνικοφ τον εκτέλεσαν. Ο 42χρονος φορούσε μόνο ένα σορτσάκι και προσπάθησε να ξεφύγει από τους δολοφόνους του. Όμως δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο και χάθηκαν στα στενά της περιοχής. Το όχημα βρέθηκε καμμένο λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας και τα ίχνη των εκτελεστών χάνονται στο σκοτάδι.

Οι έρευνες

Το κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών που έφτασε στο σημείο, είναι βέβαιο ότι πίσω από τη δολοφονία του 42χρονου bodybuilder κρύβεται ένα πανάκριβο συμβόλαιο θανάτου. Έτσι οι έρευνες κινούνται σε δύο άξονες: από τη μία θέλουν να εντοπίσουν τους φυσικούς αυτουργούς, τους ανθρώπους δηλαδή που χθες στις 11:00 το βράδυ τον πυροβολησαν με καλάσνικοφ και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ και δεύτερον να βρουν τους ανθρώπους που έδωσαν την εντολή. Είναι βέβαιοι ότι πρόκειται για τους ίδιους που τον περασμενο Απρίλιο προσπάθησαν να τον βγάλουν απο τη μέση. Η μαφιόζικη επίθεση είχε γίνει και πάλι με καλάσνικοφ στα Άνω Λιόσια.

Η θωρακισμένη Mercedes του ωστόσο ήταν εκείνη που τον έσωσε. Ο ίδιος είχε φύγει από το πρατήριο υγρών καυσίμων που είχε στην περιοχή και λίγο αργότερα δέχτηκε δεκάδες σφαίρες. Κομβικό σημείο στις έρευνες είναι η γυναίκα με την οποία χθες το βράδυ ήταν μαζί ο Γιάννης Λάλας και ενδεχομένως να της εκμυστηρεύτηκε κάποια πράγματα, ενώ παράλληλα είναι αυτόπτης μάρτυρας.

Όλοι οι άνθρωποι από το στενό προσωπικό φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του θα κληθούν στα γραφεία της ΓΑΔΑ προκειμένου να δώσουν καταθέσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες, με ποιους είχε κόντρες και τι φοβόταν το τελευταίο διάστημα ο Γιάννης Λάλας.

