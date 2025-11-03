Βρετανία: Τέσσερις τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου λόγω κατολίσθησης

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σήμερα το πρωί (03.11.2025), μετά από εκτροχιασμό βαγονιού ενός τρένου στη Βρετανία, λόγω κατολίσθησης του εδάφους.

Ο εκτροχιασμός του τρένου υψηλής ταχύτητας της Avanti West Coast σημειώθηκε μεταξύ των Penrith North Lakes και Oxenholme Lake District, δύο βασικών σταθμών της West Coast Main Line. Το τρένο που ενεπλάκη ήταν ένα Pendolino 8 βαγονιών, που εκτελούσε το δρομολόγιο στις 4:28 π.μ. από τη Γλασκώβη στο Λονδίνο στη Βρετανία.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 6:10 π.μ., με τις αρχικές αναφορές να υποδηλώνουν ότι το τρένο χτύπησε σε κατολίσθηση ή σε συντρίμμια στις γραμμές, γεγονός που προκάλεσε τον εκτροχιασμό του μπροστινού βαγονιού.

Παρά ταύτα, το βαγόνι παρέμεινε όρθιο και δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν αμέσως για την απομάκρυνση των επιβατών και τη διαχείριση του σημείου.

Η αστυνομία μεταφορών διευκρίνισε ότι 85 επιβάτες απομακρύνθηκαν από το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Γλασκώβη της Σκωτίας στον σιδηροδρομικό σταθμό Γιούστον του Λονδίνου.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν γρήγορα και η κατάσταση αντιμετωπίστηκε χωρίς θανάτους. Η αιτία του εκτροχιασμού πιστεύεται ότι είναι κατολίσθηση, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις σιδηροδρομικές αρχές.

Το περιστατικό προκάλεσε σημαντική αναστάτωση σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις υπηρεσίες μεταξύ Πρέστον και Καρλάιλ, και έχει αναδείξει τους συνεχιζόμενους κινδύνους που θέτουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε ευάλωτες περιοχές.

Το συμβάν οφείλεται σε μια κατολίσθηση του εδάφους, σε μια ζώνη που επλήγη από «ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες» ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία Network Rail, επισημαίνοντας ότι «οι εξαιρετικά σφοδρές βροχοπτώσεις συνεχίζουν να επιδεινώνουν την κατάσταση».

Η υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών ανέφερε ότι μόνο 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και κανείς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Το ατύχημα σημειώθηκε δύο ημέρες μετά την επίθεση με μαχαίρι μέσα σε ένα τρένο στην ανατολική Αγγλία, από την οποία τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι. Στον ύποπτο ασκήθηκε σήμερα δίωξη για απόπειρες ανθρωποκτονίας.