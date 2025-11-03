"Έφαγαν πόρτα", όσοι πήγαν σήμερα στα ΕΛΤΑ της Ανθείας στα Ζαρουχλέικα - Ακούστε τι λένε οι πολίτες - ΒΙΝΤΕΟ

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας επικράτησε αναστάτωση και πλήθος πατρινών -κυρίως ντόπιοι- εξέφρασαν την έντονη αγανάκτησή τους όταν βρέθηκαν έξω από το πολυσύχναστο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Ανθείας, στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας και δεν κατάφεραν ποτέ να μπουν στο εσωτερικό για να εξυπηρετηθούν.

Το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ σταμάτησε ξαφνικά τη λειτουργία του. Η αιφνίδια αναστολή προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, καθώς πολλοί και κυρίως ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα και επίσης μέλη της κοινότητας Ρομά, έφτασαν στο σημείο για να εξυπηρετηθούν, χωρίς όμως να το καταφέρουν.

Κάποιοι προσπαθούσαν επίμονα να ανοίξουν την πόρτα του καταστήματος, μέχρι που αντιλήφθηκαν την ανακοίνωση στην είσοδο, η οποία ενημέρωνε για το «λουκέτο». Η ενημέρωση για το κλείσιμο φαίνεται πως δεν είχε γίνει γνωστή στους περισσότερους, με αποτέλεσμα αρκετοί να εκφράζουν την αγωνία και τη δυσαρέσκειά τους, καθώς το συγκεκριμένο υποκατάστημα εξυπηρετούσε μεγάλο αριθμό κατοίκων της περιοχής.