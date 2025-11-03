Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση από αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Ραγδαία αναμένεται η αλλαγή του καιρού από αύριο Τρίτη (04/11), με βροχές και σποραδικές καταιγίδες να πλήττουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ εξέδωσε σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα από το μεσημέρι της Τρίτης (4-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (5-11-2025), ενώ σε αναρτήσεις σχετικές με την κακοκαιρία προχώρησαν οι μετεωρολόγοι Γιώργος Τσατραφύλλιας και Θοδωρής Κολυδάς.

Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Τα φαινόμενα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Χρυσόστομο Παρανό, θα είναι έντονα στη Χαλκιδική, το βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία. Καλύτερο θα είναι το σκηνικό του καιρού στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 στα κεντρικά και τα βόρεια, τους 22 στα νότια ηπειρωτικά και τους 24 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο.

Την Τετάρτη, ο καιρός αναμένεται άστατος στη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και στην Κρήτη με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά έντονες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, καθώς δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς στα βόρεια, τους 21 στα δυτικά, τους 19 στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 23 στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα ενισχυθούν αγγίζοντας τα 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη δυτική Πελοπόννησο και τοπικά στη Στερεά αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις τοπικά στα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή ενώ οι άνεμοι θα αγγίζουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, από βόρειες διευθύνσεις.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια – «Από το Σάββατο το βράδυ περιμένουμε και νέο βροχοφόρο σύστημα»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλια, σε ανάρτηση που προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, ανέφερε ότι:

«Αν είναι να λέμε από τώρα αυτό που θα έρθει κακοκαιρία, μετά τι θα λέμε; Κατακλυσμός του Νώε; “

Καλημέρα και καλό μήνα!

Καθαρά φθινοπωρινός εξελίσσεται ο καιρός και μάλιστα αυτή την εβδομάδα σταδιακά θα πέσει και η θερμοκρασία!

Δεν είναι τυχαίο που στην παραδοσιακή ονοματολογία των μηνών ο Νοέμβριος λέγεται συχνά “Βροχάρης”.

Έτσι λοιπόν το τριήμερο Τρίτη-Πέμπτη θα εκδηλωθούν μπόλικες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως όμως στη δυτική, τη νότια Ελλάδα, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες την Εύβοια και τη Χαλκιδική.

Στην Αττική τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε την Τρίτη 4/11 από το μεσημέρι και μετά.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι παντού περιορισμένα.

Από το Σάββατο το βράδυ περιμένουμε και νέο βροχοφόρο σύστημα και ακολουθούν και άλλα!

Παράλληλα από την Τρίτη το βράδυ ενισχύονται οι βοριάδες (6-7 μποφόρ) και σταδιακά πέφτει η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο 5-6 βαθμούς.

Καλή εβδομάδα με υγεία!».