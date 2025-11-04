«Βομβαρδισμένο τοπίο» σε Ροΐτικα, Βραχνέικα, Μονοδένδρι, Τσουκαλέικα και Καμίνια- «Η θάλασσα στα σπίτια μας»

Την άμεση υλοποίηση του έργου αντιδιαβρωτικής προστασίας ζητούν οι κάτοικοι των παραλιακών περιοχών της Πάτρας -Ροΐτικα, Βραχνέικα, Μονοδένδρι, Τσουκαλέικα και Καμίνια- καθώς η ακτογραμμή θυμίζει «βομβαρδισμένο τοπίο».

Η διάβρωση, που εδώ και χρόνια «ροκανίζει» το παραλιακό μέτωπο, έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα να απειλούνται περιουσίες, κατοικίες και υποδομές.

Οι κάτοικοι ζητούν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους συναρμόδιους φορείς να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση το έργο που προβλέπει η μελέτη Ρογκάν, το οποίο, όπως λένε, παραμένει σε εκκρεμότητα.

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι χρόνια. Μας είχαν πει ότι το έργο, βάσει της μελέτης Ρογκάν, θα προχωρήσει. Ωστόσο, στη συνέχεια υπήρξε μια άλλη μελέτη, για την οποία κάτοικοι των Τσουκαλεΐκων προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αποφασίστηκε να προχωρήσει τελικά η μελέτη Ρογκάν. Το δικό μας παραλιακό μέτωπο είναι το χειρότερο σε όλη την ακτογραμμή του Δήμου Πατρέων. Ζητάμε να προχωρήσει το έργο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κάτι πρέπει να γίνει, να δημοπρατηθεί και να προχωρήσει» τονίζει στο thebest.gr ο Πρόεδρος της Κοινότητας των Βραχνείκων, Γιάννης Παπαχρονόπουλος.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μονοδενδρίου, Γιάννης Κοζιώρης, επισημαίνει, στο thebest.gr: «Υπάρχει η μελέτη του τεχνικού γραφείου Ρογκάν. Το ΣτΕ ακύρωσε την περιβαλλοντική μελέτη και η Περιφέρεια πρέπει να προχωρήσει σε νέα. Μέχρι τότε είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε με τα νερά μέσα στα σπίτια μας. Ειδικά τον χειμώνα και όταν φυσά νοτιάς, τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Καταστρέφονται οι περιουσίες μας, τα οικήματα, ακόμη και τα αυτοκίνητα που περνούν μέσα από τα κύματα. Σε κάποια σημεία, στα Κορωναίικα, ο δρόμος είναι στο ίδιο επίπεδο με τη θάλασσα. Είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να δημοπρατηθεί η μελέτη».

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα Τσουκαλέικα, όπου σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας, Χρήστο Παπαντωνόπουλο, που μίλησε στο thebest.gr, το φαινόμενο έχει πάρει δραματικές διαστάσεις: «Αυτό που ζητάμε είναι να εφαρμοστεί η μελέτη Ρογκάν. Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει το έργο, γιατί δεν είναι μόνο τους χειμερινούς μήνες, που έχει φουσκοθαλασσιά και τα κύματα φθάνουν στα σπίτια μας, το πρόβλημα είναι και το καλοκαίρι. Τείνουν να εξαφανιστούν περιουσίες, οι οποίες δεν έχουν μεταφερθεί προς τη θάλασσα, αλλά η θάλασσα έχει έρθει προς τις περιουσίες. Για παράδειγμα, εκεί που υπήρχε μια παραλία 10, 12 και 17 μέτρων τώρα έχει εξαφανιστεί. Η παραλία Ζούπα, που την ξέρει όλος ο πατραϊκός λαός, είχε 25 μέτρα πλάτος και τώρα δεν υπάρχει. Η μελέτη Ρογκάν προβλέπει παράλληλους κυματοθραύστες με την ακτή, με μικρά ανοίγματα και εμπλουτισμό με χαλίκι στις παραλίες. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει από χθες, όχι σήμερα, όχι αύριο».

Η μελέτη προτείνει: την τεχνητή αναπλήρωση της ακτής με καθαρή άμμο, εγκάρσιους προβόλους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απωλειών του υλικού αναπλήρωσης και έργα θωράκισης της ακτογραμμής με κεκλιμένα πρανή φυσικών ογκολίθων, ώστε να απομειωθεί σημαντικά η διαβρωτική επίδραση των κυματισμών στην ακτή. Παράλληλα, προς την πλευρά της παραλιακής οδού Μονοδενδρίου- Βραχνεΐκων προβλέπεται η διαμόρφωση πεζοδρομίου, συνολικού πλάτους 2,4 μέτρων.