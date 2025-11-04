Η Πάτρα «προπονείται» για τα Χριστούγεννα- Χωρίς σπιτάκια, με ειδικό χώρο για φωτογράφηση, φέτος η πλατεία Γεωργίου

Από την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου θα είναι έτοιμος ο χριστουγεννιάτικος στολισμός της Πάτρας, δήλωσε στο thebest.gr η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου.

Όπως εξηγεί, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια «θερμή και χαρούμενη ατμόσφαιρα που θα μεταδίδει το πνεύμα των Χριστουγέννων σε μικρούς και μεγάλους, με ανανέωση στη διάταξη και στις κατασκευές».

Φυσικό δέντρο και ανανεωμένη εικόνα στην πλατεία Γεωργίου

«Στην πλατεία Γεωργίου το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα είναι φυσικό, ενώ η διάταξη του στολισμού θα αλλάξει, ώστε να προσδώσει μια φρέσκια αισθητική στον κεντρικό χώρο της πόλης» αναφέρει η κ. Σίμου.

«Η φάτνη θα παραμείνει η ίδια, ωστόσο θα έχει "ανανεωμένη όψη", με νέα στοιχεία στη διακόσμηση. Η πλατεία θα «ντυθεί» με στεφάνια, έλατα και φωτιστικά στοιχεία, για να αποπνέει το γιορτινό κλίμα των ημερών» επισημαίνει.

Νέες κατασκευές και χώρος για φωτογράφηση

Όπως υπογραμμίζει η κ. Σίμου, «τα ξύλινα σπιτάκια που υπήρχαν τις προηγούμενες χρονιές δεν θα υπάρχουν φέτος». Και προσθέτει ότι «αντί αυτών, θα τοποθετηθούν νέες κατασκευές, που θα ταιριάζουν καλύτερα στη φετινή αισθητική του στολισμού».

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί «ειδικός χώρος για φωτογράφηση, ώστε οι πολίτες να μπορούν να απαθανατίσουν τις στιγμές τους στο γιορτινό περιβάλλον της πλατείας».

Στολισμός στην πλατεία Τριών Συμμάχων

Χριστουγεννιάτικο δέντρο θα τοποθετηθεί και στην πλατεία Τριών Συμμάχων, ενισχύοντας την εορταστική εικόνα του κέντρου. Όπως επισημαίνει η Αντιδήμαρχος, «όλες οι κατασκευές και ο στολισμός αναμένεται να ολοκληρωθούν την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου», οπότε και η πόλη θα είναι έτοιμη να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα.

Περισσότερα στολίδια κάθε χρόνο

«Στόχος μας είναι κάθε χρόνο να έχουμε περισσότερα στολίδια και φωτισμό, ώστε η πόλη να μπαίνει όλο και περισσότερο στο πνεύμα των Χριστουγέννων», τονίζει η κ. Σίμου, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια του Δήμου εστιάζει στο να «ενισχυθεί η γιορτινή διάθεση και να απολαύσουν οι Πατρινοί και οι επισκέπτες μια όμορφη, ζεστή εικόνα της πόλης».