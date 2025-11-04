Πάτρα: Δύο συλλήψεις ανηλίκων για τη συμπλοκή - Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε συλλήψεις δύο ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία για σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, για επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, το οποίο συνδέεται με άλλο επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει:

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δυο ανήλικοι ηλικίας 17 και 16 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των δυο ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι στην Πάτρα, ο 16χρονος επιτέθηκε σε έτερο 16χρονο, χτυπώντας τον με τα χέρια και τα πόδια στο πρόσωπο και στο

κεφάλι, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σωματικές βλάβες.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μετέβησαν άμεσα στον τόπο του περιστατικού, όπου εντόπισαν τους δυο ανήλικους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο και τους προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, όπου συνελήφθη ο 16χρονος κατηγορούμενος για την επίθεση.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν στον τόπο του περιστατικού έναν 17χρονο, που έφερε μεταλλική βέργα και στη θέα των αστυνομικών την απέρριψε στο έδαφος.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι την 1-11-2025 το βράδυ στην Πάτρα, ο 16χρονος παθόντας, ενεργώντας από κοινού με τον 17χρονο συλληφθέντα και με άγνωστους συνεργούς τους, προκάλεσαν

σωματικές βλάβες στον 16χρονο συλληφθέντα και σε έναν ακόμα 16χρονο, τους οποίους εξύβρισαν και απείλησαν, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, εξύβριση και απειλή.

Οι δυο ανήλικοι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των έτερων ανηλίκων θα υποβληθεί αρμοδίως.