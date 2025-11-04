Πάτρα: Νέα άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων -Τραυματίας μαθητής και τρεις συλλήψεις

Άγριο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Έλληνος Στρατιώτου και Σαρανταπόρου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μαθητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπλοκή ξέσπασε λίγο μετά τη λήξη των μαθημάτων, όταν ομάδα νεαρών ενεπλάκη σε καβγά που πολύ γρήγορα πήρε διαστάσεις. Περίοικοι, που είδαν τους ανήλικους να τρέχουν και να χτυπιούνται στη μέση του δρόμου, ειδοποίησαν έντρομοι την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά και άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς το περιστατικό κρίθηκε σοβαρό. Ένας μαθητής τραυματίστηκε – ευτυχώς ελαφρά – ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός νεαρού και στην αναζήτηση των υπολοίπων εμπλεκομένων.

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών προέκυψε ότι ο συλληφθείς είναι 15 ετών και είχε δεχθεί επίθεση λίγα 24ωρα νωρίτερα, το Σάββατο το βράδυ, στην πλατεία Γεωργίου. Όπως κατέθεσε, εκείνος και ένας συνομήλικός του είχαν πέσει θύματα ομάδας 10 έως 15 ανηλίκων, οι οποίοι τους χτύπησαν απρόκλητα με γροθιές και κλειδιά, προκαλώντας τους τραύματα στο πρόσωπο.

Το περιστατικό είχε καταγγελθεί στις αρχές από τους γονείς των δύο 15χρονων και είχε ήδη σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος δύο ταυτοποιημένων δραστών.

Ωστόσο, χθες το μεσημέρι, ένας εκ των θυμάτων φέρεται να αποφάσισε να “πάρει εκδίκηση”, στήνοντας καρτέρι στον έναν από τους δράστες και χτυπώντας τον, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Με εντολή του Εισαγγελέα, ο 15χρονος κρατήθηκε, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Παράλληλα, συνελήφθη και ακόμη ένας ανήλικος που προσπάθησε να παρέμβει στη συμπλοκή κρατώντας σιδερολοστό.