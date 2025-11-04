Χαλκίδα: Δύο μαχαιρώματα σε λίγες ώρες - Νεκρός ένας 23χρονος, τραυματίας ένας νεαρός

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία της Χαλκίδα μετά τα δύο περιστατικά με μαχαιρώματα που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών το βράδυ της Δευτέρας με απολογισμό έναν 23χρονο νεκρό και έναν άλλο νεαρό τραυματία.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ληλαντίων όταν - κατά πληροφορίες - ομάδα νεαρών ήρθαν σε μεταξύ τους διαπληκτισμό με αποτέλεσμα ο 23χρονος να δεχθεί επίθεση με μαχαίρι.

Τον 23χρονο μετέφεραν άγνωστοι με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και τον παράτησαν στην είσοδο. Παρά, ωστόσο, τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

Γυναίκα που ήταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας την ώρα που πήγαν τον 23χρονο αιμόφυρτο περιγράφει στο evima.gr: «Είμαι σε σοκ! έφεραν κάποιοι ένα παιδί μαχαιρωμένο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Το παράτησαν και έφυγαν μπροστά στα μάτια μας. Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών… για τίποτα. Για ανοησίες. Για τα οπαδικα μωρέ; Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών. Στα χέρια μας… Με τι ψυχή; Με τι καρδιά; Σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου; Πώς φτάσαμε να χαρίζουμε τόσο εύκολα τη ζωή, να σβήνουμε όνειρα, να σκοτώνουμε το αύριο; Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει. Και μαζί της κλαίει μια ολόκληρη κοινωνία που χάνει τα παιδιά της, ένα ένα… Ας ξυπνήσουμε. Ας ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας — πριν χαθεί κι αυτή. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας».

Ακολούθησε λίγη ώρα αργότερα και δεύτερο περιστατικό κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας με έναν νεαρό άνδρα να εντοπίζεται αιμόφυρτος και να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει διευκρινιστεί, ενώ τα τραύματα φαίνεται να προήλθαν από αιχμηρό αντικείμενο.

Η Αστυνομία, που έχει προχωρήσει σε πολλές προσαγωγές, εξετάζει τη σύνδεση των δύο περιστατικών, με το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας να έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση των δύο υποθέσεων.