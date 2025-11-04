Back to Top
Σερβία: Νεκρός προπονητής μέσα στο γήπεδο - Κατέρρευσε στη διάρκεια αγώνα

Συνταρακτικές στιγμές στη Σερβία, με τον προπονητή της Ραντνίτσκι 1923, Μλάντεν Ζίζοβιτς να χάνει τις αισθήσεις του και να καταρρέει την ώρα του αγώνα με την Μλάντοστ και να χάνει τη ζωή του λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Ο Μλάντεν Ζίζοβιτς πέθανε μόλις στα 44 του χρόνια, αφού οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν, μετά την κατάρρευση στον πάγκο, που “πάγωσε” το γήπεδο και τις δύο ομάδες.

Ο αγώνας συνεχίστηκε για λίγα λεπτά, αλλά στη συνέχεια διακόπηκε οριστικά, με την είδηση για την κατάσταση της υγείας του να έχει αρχίσει να διαδίδεται και τους ποδοσφαιριστές του να φαίνονται με δάκρυα στα μάτια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να μην μπορούν να πιστέψουν τι είχε συμβεί.

Ο Ζίζοβιτς ήταν πέρυσι στον πάγκο της Μπάνια Λούκα και είχε αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Conference League και τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League.

