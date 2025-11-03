Αγρίνιο: Σοβαρό επεισόδιο με ανήλικους σε εφηβικό αγώνα μπάσκετ

Περιστατικό που προβληματίζει κατεγράφη σε αγώνα μπάσκετ εφήβων στο κλειστό Αερογέφυρας στο Αγρίνιο, μεταξύ ομάδων της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του agriniopress.gr με την λήξη του αγώνα δύο ανήλικοι φίλαθλοι της μίας ομάδας εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα φέρονται να χτύπησαν αθλητή της αντιπάλου.

Αν και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ο διαιτητής της αναμέτρησης ως όφειλε κατέγραψε το συμβάν στο φύλλο αγώνα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις -σημειωτέον- κινείται αυτεπάγγελτα η νομική διαδικασία για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας.