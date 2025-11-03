Τραυματισμός 53χρονου ναυτικού στο λιμάνι του Ρίου- Έχασε την ισορροπία του πάνω στο πλοίο

Συναγερμός σήμανε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας στο λιμάνι του Ρίου, όταν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Πατρών για τον τραυματισμό ενός 53χρονου ναυτικού, μέλους πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ναυτικός -ειδικότητας ναύτη- έχασε την ισορροπία του κατά τη διάρκεια εργασιών εντός του πλοίου, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί στο πόδι.

Άμεσα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί του πλοίου, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος μετέβη στο ΠΓΝΠ για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών.