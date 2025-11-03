Βορίζια: «Μας απειλούν ότι θα μας εκτελέσουν όλους»

Ελάχιστοι είναι άνθρωποι που κυκλοφορούν πλέον στους δρόμους των Βοριζίων Κρήτης, που πριν λίγα 24ωρα σημειώθηκε το μακελειό με τους δύο νεκρούς, έναν άνδρα 39 ετών και μία 56χρονη γυναίκα.

Πολλοί κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από το χωριό, εκφράζοντας ανησυχία για το ενδεχόμενο νέων αιματηρών επεισοδίων στη βεντέτα που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο οικογενειών.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από το νησί αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εντοπιστούν τα τρία άτομα που αναζητούνται. Πρόκειται για έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο, που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Την ίδια ώρα, εξιτήριο από το Βενιζέλειο έλαβε η 26χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί, ενώ και η τραυματισμένη γυναίκα που νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ αναμένεται μέσα στην ημέρα να κάνει εξιτήριο.

«Απειλούν ότι θα μας σκοτώσουν»

Σήμερα, ο αδερφός της 56χρονης, που δολοφονήθηκε, κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, μίλησε για τα όσα έγιναν το πρωί του Σαββάτου.

Οπως είπε, λίγο πριν από το φονικό, προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με το τοπικό αστυνομικό τμήμα, χωρίς όμως να καταφέρει να μιλήσει με κάποιον αστυνομικό.

Ο ίδιος υποστήριξε στην τηλεόραση του MEGA, ότι τα αδέρφια του απάντησαν στους πυροβολισμούς και δεν είχαν σκοπό να ξεκινήσουν κάποια επίθεση, ενώ αποκάλυψε ότι σήμερα δέχθηκε απειλές, τις οποίες του της μετέφεραν τρίτα πρόσωπα.

«Αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε κηδεία για την αδελφή μας. Αυτό έχω να πω. Δεν υπάρχουν άβατα στο χωριό. Την Παρασκευή το βράδυ έγινε μία ανατίναξη σε ένα σπίτι που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια. Το είχαν αγοράσει τα παιδιά και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν. Σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα. Πήραμε την αστυνομία για να το καταγράψει το γεγονός, ήρθαν κάποια στιγμή δύο αστυνομικοί και έκαναν καταγραφή. Ηρθαν μετά άλλοι δύο αστυνομικοί και μετά έφυγαν. Λίγο αργότερα ήρθαν κάποιοι πυροτεχνουργοί. Εγινε η καταγραφή, και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου έγινε ό,τι έγινε», ανέφερε αρχικά.

«Οι μαρτυρίες λένε πως το αυτοκίνητο του νεκρού ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και ο αδελφός μου ο μεγάλος προσπάθησε να βγάλει στην άκρη του δρόμου τους ανθρώπους μας για να κατέβουν από τη σκάλα. Κάποιοι πρόλαβαν να κατέβουν. Το αυτοκίνητο πέρασε και ο οδηγός πυροβόλησε στα τυφλά, με αποτέλεσμα η αδελφή μου να χάσει τη ζωή της και η άλλη να τραυματιστεί. Τραυματίστηκαν επίσης δύο ανίψια μου. Τα ανίψια μου φαντάζομαι απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν. Αυτό έφερε τον δεύτερο νεκρό. Ο πρώτος νεκρός είναι η αδερφή μου. Το πρώτο πράγμα που αντίκρισα ήταν η αδελφή μου στην άσφαλτο. Προσπαθούσα να την πάρω ανάμεσα από τα πυρά. Την τράβηξα με τον μικρό της γιο και την κατεβάσαμε άρον άρον για να την πάμε στο αυτοκίνητο. Την ώρα που την κατεβάζαμε από τη σκάλα (από το πάνω μέρος του χωριού) κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ. Θαύμα ότι δεν είχαμε άλλα θύματα» πρόσθεσε ο αδερφός της 56χρονης.

«Το Σάββατο το πρωί, πριν συμβούν τα γεγονότα, εγώ ο ίδιος είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την αστυνομία. Πήρα στο ΑΤ της περιοχής μου. Στο τηλέφωνο έβγαινε αυτοποιημένο μήνυμα που με παρέπεμπε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Δεν απάνταγε κανένας. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους μπας και αποφύγουμε την κατάσταση. Δεν είχαμε τις δυνάμεις, αυτοί που τις είχαν ήταν απόντες. Η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ και να μη συνεχιστεί άλλο. Χάθηκαν δυο άνθρωποι, τραυματίστηκαν τέσσερις άλλοι, κάποιοι θα μπούνε φυλακή, άλλοι θα κλείσουν τα σπίτια τους… Δεν φτάνει αυτό, αλλά έχουμε και απειλές. Δεχτήκαμε πάρα πολλές απειλές σήμερα. Μας απείλησαν σήμερα ότι θα μας εκτελέσουν όλους και ότι θα μας πετάξουν χειροβομβίδες», κατέληξε.

Αναζητούν τους φυγάδες

Τρία άτομα που κατά την αστυνομία συμμετείχαν στη συμπλοκή, αναζητούνται σε φαράγγια και διπλανά χωριά. Έχουν και οι τρεις ταυτοποιηθεί. Όλοι τους αδέλφια ενός από τους τραυματίες που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ. Και οι 5 κατηγορούμενοι έως τώρα είναι από την ίδια οικογένεια.

«Τρία άτομα τα οποία αναζητούνται, έχουν γίνει έρευνες και σε σπίτια συγγενών τους. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι συμμετείχαν και άλλα άτομα», σημείωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι φυγάδες, έχουν βρει καταφύγιο είτε σε συγγενείς είτε στην ύπαιθρο. Πιστεύουν ωστόσο ότι κάποια στιγμή, μη μπορώντας άλλο να μένουν κρυμμένοι, θα παραδοθούν. Έρευνες έγιναν και σήμερα σε συγγενικά τους σπίτια στο Ρέθυμνο.

Στο αιματοκύλισμα φέρεται να εμπλέκονται και μέλη μίας τρίτης οικογένειας, που είχε συγγενική σχέση με την οικογένεια των κατηγορούμενων. Στο σπίτι ενός μέλους της βρέθηκε και μία από τις καραμπίνες που κατασχέθηκαν.

Τη βεντετα ξύπνησε η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε νεόδμητο σπίτι ενός εκ των συγγενών των κατηγορουμένων, το βράδυ της Παρασκευής. Σπίτι χτισμένο ανάμεσα σε εκείνα της αντίπαλης οικογένειας. Η έρευνα δεν έχει οδηγήσει ακόμα στην ταυτότητα του δράστη.

Ο 39χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες δεν ήταν στο χωριό όταν έγινε η βομβιστική επίθεση.

Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, τον 39χρονο που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Πλήθος κόσμου έδωσε το ”παρών” στην κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ενισχυμένες και παραταγμένες σε διάφορα σημεία του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές.

Το Σάββατο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα, το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Έφοδοι της Αστυνομίας σε σπίτια για τον εντοπισμό των όπλων – Μια σύλληψη

Σήμερα έγινε έρευνα σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, που ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται με την ελπίδα ότι μπορεί να εντοπίζονταν, αλλά δεν βρέθηκαν.

Συνελήφθη, ωστόσο, ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm, που όμως δεν προκύπτει να σχετίζεται με την ένοπλη συμπλοκή.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την σύλληψη των κατηγορουμένων οι έρευνες θα ανοίξουν και σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ορεινά καταφύγια και σε άλλους χώρους.

«Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Σε αυτή τη φάση, πάντως, ο μεγάλος πονοκέφαλος της αστυνομίας είναι το πως θα διαχειριστεί την κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά το μακελειό, καθώς και από τις δύο οικογένειες υπάρχει μεγάλη οργή και τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αν υπάρξει η παραμικρή χαλάρωση από πλευράς αρχών.

Πληροφορίες πως κανείς γνωστός ποινικολόγος δεν αναλαμβάνει την υπόθεση

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μέλη και από τις δύο οικογένειες έχουν επικοινωνήσει με γνωστούς ποινικολόγους του Ηρακλείου, οι οποίοι έχουν χειριστεί σοβαρά κακουργήματα στο παρελθόν.

Ωστόσο, όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση τόσο για τη μια οικογένεια όσο και για την άλλη.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθούν και τα εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέλφια.

Την Τρίτη στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης

Υπό αστυνομικό κλοιό αναμένεται να γίνει αύριο, στο χωριό του συζύγου της, τον Αλικιανό Χανίων, η κηδεία της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η σορός της άτυχης νοσηλεύτριας θα βρίσκεται στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12.00 και η εξόδιος ακολουθία θα ψάλλει στις 14.00 και θα ακολουθήσει η ταφή. Νωρίτερα σήμερα ο σύλλογος εργαζομένων του Γενικού νοσοκομείου Χανίων “ο Άγιος Γεώργιος” όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, πραγματοποίησε τρισάγιο στη μνήμη της σε βαρύ κλίμα από τον άδικο χαμό της.

Στην κηδεία της 56 Χρόνης αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αμφίβολο θεωρείται να βρεθεί στην κηδεία της μητέρας του ο ένας γιος της 56 Χρόνης ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Το χρονικό του μακελειού στα Βορίζια

Στοιχεία, ακόμη και οπλισμό αναζητούν οι αρχές, στην προσπάθειά τους να ρίξουν περισσότερο φως στην αιματηρή βεντέτα που οδήγησε σε δύο θανάτους στα Βορίζια. Παρά τις μακροχρόνιες διαφορές των δύο οικογενειών για κτηματικά ζητήματα, κανείς στο χωριό δεν περίμενε αυτήν την ασύλληπτη συμπλοκή.

Πόρτα πόρτα ψάχνουν η αστυνομία και η ΕΚΑΜ τα σπίτια στο χωριό Βορίζια, για να εντοπίσουν πιθανώς όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο διπλό φονικό. Οι έρευνες συνεχίζονται και στην ευρύτερη περιοχή για τους ένοπλους, τον οπλισμό και οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην ταυτότητα των δραστών.

Έξι άτομα φέρονται να συμμετείχαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στις δύο οικογένειες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα ο 39χρονος και μία 56χρονη και άλλα τέσσερα να τραυματιστούν σοβαρά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στους έξι εμπλεκόμενους περιλαμβάνεται ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του, δύο τραυματίες που νοσηλεύονται και συνελήφθησαν και άλλα τρία άτομα, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών, τα οποία αναζητούνται.

Η ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών, που σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν μακροχρόνιες διαφορές για κτηματικά ζητήματα και παλαιότερα περιστατικά, κορυφώθηκε το βράδυ της Παρασκευής μετά την έκρηξη βόμβας σε υπό κατασκευή σπίτι, που ανήκε σε μέλος της μίας από τις δύο οικογένειες.

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές, ενώ αποτέλεσε την αφορμή για το αιματηρό ξέσπασμα με τους πυροβολισμούς λίγες ώρες αργότερα.