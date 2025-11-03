Βορίζια: Οδύνη και σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου - "Οι έρευνες έχουν επεκταθεί και σε άλλο νομό εκτός Ηρακλείου"

Σε κλίμα οδύνης έγινε η κηδεία του 39χρονου, που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου για τη νεκρώσιμη ακολουθία. Παράλληλα, ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις παρατάχθηκαν σε διάφορα σημεία του χωριού, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές. Η κηδεία της 56χρονης που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα στο μακελειό, θα γίνει αύριο Τρίτη 4/11/2025 στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταύρου στον Αλικιανό Χανίων.

Πάντως, στους δρόμους των Βοριζίων, που πριν λίγα 24ωρα σημειώθηκε το μακελειό, πλέον κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι, καθώς μεγάλο μέρος των κατοίκων έχει μετακινηθεί, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση και ελπίζοντας ότι θα επέλθει ηρεμία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται. Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε χθες στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι δυο τραυματίες σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

Οι Αρχές φοβούνται νέο γύρο συγκρούσεων ανάμεσα στις δύο οικογένειες και για αυτό έχουν παρθεί αυστηρά μέτρα σε όλη την περιοχή.

Σημειώνεται ότι ήδη έχουν εγκαταλείψει τα Βορίζια μέλη της αντίπαλης οικογένειας λίγη ώρα πριν γίνει η κηδεία του 39χρονου, καθώς το χωριό παραμένει σε «κλοιό τρόμου» με το κλίμα να έχει ενταθεί ακόμα περισσότερο τις τελευταίες ώρες.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονται στο χωριό έχουν συμβουλεύσει από την πρώτη στιγμή τα μέλη της οικογένειας στης οποίας το σπίτι τοποθετήθηκε η βόμβα, που «πυροδότησε» το αιματοκύλισμα. Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών κατηγορουμένων που κρύβονται και καταζητούνται, αλλά και για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στην αιματηρή συμπλοκή.