Ξένα ΜΜΕ για τη βεντέτα στην Κρήτη: Μια “κουλτούρα τιμής” που επιμένει

Η βεντέτα, η αιματοχυσία και οι νεκροί στα Βορίζια απασχόλησαν το Reuters, το AP, τη Washington Post αλλά και το Spiegel
Το μακελειό στα Βορίζια, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, έκανε τον γύρο του κόσμου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ όπως το Reuters, το Associated Press,η Washington Post και το Spiegel.
Τα δημοσιεύματα στάθηκαν ιδιαίτερα στο φαινόμενο της βεντέτας, το οποίο περιγράφουν ως «κατάλοιπο μιας παλιάς κουλτούρας τιμής» που εξακολουθεί να επιβιώνει σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης.
Συγκεκριμένα, το Asccociated Press αναφέρεται εκτενώς στην αιματοχυσία στα Βορίζια κάνοντας λόγο για “το τελευταίο επεισόδιο μιας μακροχρόνιας διαμάχης”, με την Washington Post να αναπαράγει το ρεπορτάζ του AP.
Αντίστοιχα, το Reuters γράφει πως “η Κρήτη έχει ιστορικό βίαιων βεντετών μεταξύ οικογενειών για διαφορές που προκαλούνται από εκδίκηση, προσβολή της τιμής και υποτιθέμενες προσβολές”.
“Οι αιματηρές βεντέτες εξακολουθούν να ξεσπούν περιστασιακά σε απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης, όπου οι παλιές οικογενειακές αντιπαλότητες συνεχίζουν να έχουν επιπτώσεις”, σημειώνει το Spiegel.
