Ξένα ΜΜΕ για τη βεντέτα στην Κρήτη: Μια “κουλτούρα τιμής” που επιμένει

Το μακελειό στα Βορίζια, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, έκανε τον γύρο του κόσμου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ όπως το Reuters, το Associated Press,η Washington Post και το Spiegel.

Τα δημοσιεύματα στάθηκαν ιδιαίτερα στο φαινόμενο της βεντέτας, το οποίο περιγράφουν ως «κατάλοιπο μιας παλιάς κουλτούρας τιμής» που εξακολουθεί να επιβιώνει σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, το Asccociated Press αναφέρεται εκτενώς στην αιματοχυσία στα Βορίζια κάνοντας λόγο για “το τελευταίο επεισόδιο μιας μακροχρόνιας διαμάχης”, με την Washington Post να αναπαράγει το ρεπορτάζ του AP.