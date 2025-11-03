Βορίζια: "Αστακός" το χωριό για την κηδεία του 39χρονου - Μπλόκα και έλεγχοι- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Στις δύο το μεσημέρι, σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια, η κηδεία του 39 χρόνου άνδρα που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, το περασμένο Σάββατο (1-11-2025).

Στην περιοχή ήδη βρίσκονται και θα παραμείνουν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί και από ειδικές ομάδες που έχουν φτάσει από την Αθήνα.

Μπλόκα της αστυνομίας έχουν στηθεί πριν από τις εισόδους του χωριού, όπου γίνονται εντατικοί έλεγχοι σε διερχόμενα οχήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μεταφέρονται όπλα ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Η ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε συναγερμό για το ενδεχόμενο αντεκδικήσεων