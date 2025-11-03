Βορίζια: "Αστακός" το χωριό για την κηδεία του 39χρονου - Μπλόκα και έλεγχοι- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Στην περιοχή ήδη βρίσκονται και θα παραμείνουν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί και από ειδικές ομάδες που έχουν φτάσει από την Αθήνα.
Στις δύο το μεσημέρι, σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια, η κηδεία του 39 χρόνου άνδρα που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, το περασμένο Σάββατο (1-11-2025).
Στην περιοχή ήδη βρίσκονται και θα παραμείνουν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί και από ειδικές ομάδες που έχουν φτάσει από την Αθήνα.
Μπλόκα της αστυνομίας έχουν στηθεί πριν από τις εισόδους του χωριού, όπου γίνονται εντατικοί έλεγχοι σε διερχόμενα οχήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μεταφέρονται όπλα ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.
Η ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε συναγερμό για το ενδεχόμενο αντεκδικήσεων
Σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).
Τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό, όπως αποφασίστηκε, θα μείνουν κλειστά σήμερα και αύριο, Τρίτη, ενώ στην περιοχή με εντολή της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, αναμένεται να φτάσει ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, προκειμένου να στηρίξει τη σχολική κοινότητα και κυρίως τους μαθητές.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr