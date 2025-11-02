Βεντέτα στα Βορίζια: Στο χωριό η σορός του 39χρονου - Ψάχνουν στα βουνά τους δράστες του μακελειού

Ποια είναι τα πέντε άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το μακελειό στα Βορίζια
Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν όταν έφθασε στο σπίτι στα Βορίζια, στην είσοδο του χωριού , η σορός του 39χρονου. Σπαρακτικές κραυγές, λυγμοί αλλά και κατάρες αντηχούσαν στην περιοχή.
Σπαρακτικό το μοιρολόι της συζύγου, της μητέρας και των αδερφών του 39χρονου πολύτεκνου πατέρα, ενώ στο σπίτι είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί. «Σήκω, σήκω» φώναζαν μάνα και αδερφές, χτυπώντας με τα χέρια τους το στέρνο και το κεφάλι τους για την συμφορά.
Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια
Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, χθες, Σάββατο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μαλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.
Πέντε οι κατηγορούμενοι για το αιματοκύλισμα
Συνολικά τέσσερα αδέρφια περιλαμβάνονται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη δικαιοσύνη για την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης. Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας που εξερράγη η βόμβα, ο οποίος αναζητείται.
Ακόμα ως κατηγορούμενοι αναφέρονται ο 25χρονος αδερφός του, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, και δύο ακόμα αδέρφια, 19 και 29 ετών, τα οποία επίσης αναζητούνται. Κατηγορούμενος είναι και ο έτερος τραυματίας του ΠΑΓΝΗ, όπως αναφέρει το cretalive.gr, ηλικίας 30 ετών. Στη δικογραφία ως δράστης αναφέρεται και ο δολοφονημένος.
Το απόγευμα της Κυριακής (2/11), ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος των δύο τραυματιώνπου νοσηλεύονταν φρουρούμενοι από το Σάββατο, την εμπλοκή των οποίων εξέταζαν από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί. Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα κι έναν ακόμα κάτοικο των Βοριζίων, 26 ετών.
Οι διώξεις που ασκήθηκαν, σε βαθμό κακουργήματος, είναι για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού. Σύμφωνα με πληροφορίες, και στους δύο δόθηκε προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη. Όπως τονίζεται, και οι δύο τραυματίες, οι οποίοι κρατούνται σε ειδικό θάλαμο, φέρονται να αναρρώνουν ταχύτατα.
Αναζητούνται άλλα τρία άτομα
Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αναζητούνται τρία άτομα (19, 25 και 29 ετών), τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείονται να βρίσκονται οπλισμένα στα βουνά. Την Κυριακή, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνεςσε δέκα κατοικίες της περιοχής, όπου εντοπίστηκαν τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, 2 καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, 145 φυσίγγια και 9 μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.
Επιπλεόν, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη και υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).
Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση απόειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες.
Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.
Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.
