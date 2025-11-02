Βεντέτα στα Βορίζια: Στο χωριό η σορός του 39χρονου - Ψάχνουν στα βουνά τους δράστες του μακελειού

Ποια είναι τα πέντε άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το μακελειό στα Βορίζια

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν όταν έφθασε στο σπίτι στα Βορίζια, στην είσοδο του χωριού , η σορός του 39χρονου. Σπαρακτικές κραυγές, λυγμοί αλλά και κατάρες αντηχούσαν στην περιοχή. Σπαρακτικό το μοιρολόι της συζύγου, της μητέρας και των αδερφών του 39χρονου πολύτεκνου πατέρα, ενώ στο σπίτι είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί. «Σήκω, σήκω» φώναζαν μάνα και αδερφές, χτυπώντας με τα χέρια τους το στέρνο και το κεφάλι τους για την συμφορά.

Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, χθες, Σάββατο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μαλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Πέντε οι κατηγορούμενοι για το αιματοκύλισμα Συνολικά τέσσερα αδέρφια περιλαμβάνονται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη δικαιοσύνη για την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης. Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας που εξερράγη η βόμβα, ο οποίος αναζητείται. Ακόμα ως κατηγορούμενοι αναφέρονται ο 25χρονος αδερφός του, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, και δύο ακόμα αδέρφια, 19 και 29 ετών, τα οποία επίσης αναζητούνται. Κατηγορούμενος είναι και ο έτερος τραυματίας του ΠΑΓΝΗ, όπως αναφέρει το cretalive.gr, ηλικίας 30 ετών. Στη δικογραφία ως δράστης αναφέρεται και ο δολοφονημένος. Το απόγευμα της Κυριακής (2/11), ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος των δύο τραυματιώνπου νοσηλεύονταν φρουρούμενοι από το Σάββατο, την εμπλοκή των οποίων εξέταζαν από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί. Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα κι έναν ακόμα κάτοικο των Βοριζίων, 26 ετών. Οι διώξεις που ασκήθηκαν, σε βαθμό κακουργήματος, είναι για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού. Σύμφωνα με πληροφορίες, και στους δύο δόθηκε προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη. Όπως τονίζεται, και οι δύο τραυματίες, οι οποίοι κρατούνται σε ειδικό θάλαμο, φέρονται να αναρρώνουν ταχύτατα.