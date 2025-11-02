Βορίζια: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τους νεκρούς - Τα νέα δεδομένα για το μακελειό

Νέα δεδομένα προκύπτουν από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις σχετικά με την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια της Κρήτης

Νέα δεδομένα προκύπτουν από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις σχετικά με την αιματηρή συμπλοκή στα Βοριζια της Κρήτης, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια θανάτου της γυναίκας που είχε επισκεφτεί το χωριό για να παραστεί σε μνημόσυνο φαίνεται να ανατρέπονται. Σύμφωνα με προφορική ενημέρωση αρμόδιου ιατροδικαστή, η γυναίκα φέρεται να κατέληξε από διαμπερές τραύμα βολίδας, με πύλη εισόδου στον αριστερό ώμο και έξοδο στη δεξιά πλευρά της κοιλιακής χώρας και όχι από έμφραγμα, όπως είχε αρχικά αναφερθεί. Παράλληλα, από τη νεκροψία - νεκροτομή του άνδρα προέκυψε ότι δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές, προερχόμενες μάλιστα από δύο διαφορετικά διαμετρήματα όπλων. Έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, καθώς και τραύματα στην αριστερή θωρακική χώρα και στην περιοχή του κόκκυγα.

Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, υποστήριξε πως από την πρώτη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί δέκα κατ’ οίκον έρευνες που συνεχίζονται και σήμερα. «Σήμερα ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ έλεγχοι και έχουν προκύψει μία σύλληψη και μία προσαγωγή», σημείωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί και πως «υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες». Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε πως οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και τις επόμενες μέρες, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά. «Οι έρευνες θα συνεχιστούν όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη». Αναφορικά με περισσότερους νεκρούς και τους τραυματίες, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι για την ΕΛ.ΑΣ οι τραυματίες είναι τέσσερις -δύο από τους οποίους νοσηλεύονται φρουρούμενοι καθώς ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό- και οι νεκροί είναι δύο. «Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες και δεν υπάρχουν άλλοι νεκροί, τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα και από την επικοινωνία που έχουμε με τα νοσοκομεία. Φυσικά και γίνονται έρευνες για το εάν εμπλέκονται κι άλλα άτομα στο περιστατικό» ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, από τις μαρτυρίες που έχουν ληφθεί και από τις δύο πλευρές, «δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξεκίνησε και από ποια πλευρά το περιστατικό».