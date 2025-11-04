Βορίζια: Κραυγή αγωνίας για να μην ξεσπάσει βεντέτα

Οργή, αγανάκτηση, εκδίκηση και τρόμος. Αυτά επισκιάζουν τις τελευταίες ημέρες τα Βορίζια Ηρακλείου μετά τους θανάσιμους πυροβολισμούς με τους 2 νεκρούς.

Η σύζυγος του 39χρονουυ Φανούρη Καργάκη, κατά τη διάρκεια της κηδείας του, ούρλιαζε πως θέλει να εκδικηθεί για τη δολοφονία του ανθρώπου της.

Στα Βορίζια Ηρακλείου παραμένουν ισχυρές και πάνοπλες αστυνομικές δυνάμεις. Το σενάριο να ξεσπάσει βεντέτα είναι ακόμη πιθανό.

Η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που έπεσε επίσης νεκρή από τους πυροβολισμούς αναμένεται να κηδευτεί σήμερα στον Αλικιανό Χανίων, και κάτω από δρακόντεια μέτρα, τη στιγμή που τα ανίψια της διαφεύγουν ακόμα της σύλληψης.

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως μετά την κηδεία που θα γίνει το μεσημέρι υπάρχει περίπτωση να παραδοθούν.

Τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό παραμένουν και σήμερα κλειστά για την ασφάλεια των μαθητών. Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχοθεραπευτές θα προσεγγίσουν τα παιδιά των χωριών ώστε να τα βοηθήσουν να κλείσουν τις πληγές που ανοίχτηκαν από το σοκαριστικό επεισόδιο στη μέση του χωριού.

Συγγενής της μιας οικογένειας μίλησε το πρωί της Τρίτης (04.11.2025) στην εκπομπή «Το Πρωινό», λέγοντας πως θέλει να έρθει ειρήνη στο χωριό και πως φοβάται για τα χειρότερα καθώς σε λίγο καιρό αναμένεται να αποφυλακιστούν συγγενείς του 39χρονου θύματος και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εκδικηθούν για τον χαμό του αγαπημένου τους.

Το μίσος των δύο οικογενειών είναι τόσο μεγάλο που τα παιδιά τους πηγαίνουν σε διαφορετικά σχολεία ώστε να μην έρχονται σε επαφή.

Με drones και εφόδους στα σπίτια αναζητούν τους δράστες

Από την ημέρα των φονικών πυροβολισμών, η ΕΛΑΣ χτενίζει όλη την περιοχή για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων. Δικογραφία έχει σχηματιστεί συνολικά για 6 άτομα, για τον 39χρονο νεκρό, τους 2 συλληφθέντες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι (αδελφός και ξάδελφος της 56χρονης νεκρής) αλλά και 3 άτομα 19, 27 κι 29 χρόνων που φέρεται πως έχουν κρυφτεί στα βουνά.

Και οι 3 τελευταίοι είναι ανίψια της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη ενώ ο 27χρονος που αναζητείται είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου τοποθετήθηκε η βόμβα.

Υπάρχουν υποψίες πως στο αιματηρό επεισόδιο τραυματίστηκαν και άλλα άτομα τα οποία όμως τα κρύβουν.

Τα στόματα των κατοίκων παραμένουν ερμητικά κλειστά, υπό τον φόβο πως οι εμπλεκόμενοι θα εκδικηθούν αν δώσουν πληροφορίες στην αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε 3 σπίτια στο Ρέθυμνο που ανήκουν στα άτομα που αναζητούνται.

Την ίδια ώρα, ειδικές δυνάμεις σαρώνουν τα γύρω βουνά και χωριά, χρησιμοποιώντας μέχρι και drones.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα άτομα που σκότωσαν τον 39χρονο και την 56χρονη. Εκτιμάται πως ο άνθρωπος που αφαίρεσε τη ζωή στη γυναίκα, ανέβηκε σε ψηλό σημείο για να έχει καλύτερη βολή. Το αν πρόκειται για παράπλευρη απώλεια ή όχι, παραμένει άγνωστο.

Εκτιμάται δε πως στη δικογραφία αναμένεται να μπουν και άλλα άτομα

Πολλοί κάτοικοι του χωριού του Ηρακλείου έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους ώστε να γλιτώσουν την πιθανότητα να βρεθούν σε διασταυρούμενα πυρά.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές όπου θα μπορούσαν να έχουν καταφύγει τα τρία αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα που θεωρείται βέβαιο από τους αρμόδιους αξιωματικούς, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση, ότι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την σύλληψη των κατηγορουμένων οι έρευνες θα ανοίξουν και σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ορεινά καταφύγια και σε άλλους χώρους.

«Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.