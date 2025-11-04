Ναύπακτος: 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε στην 19χρονη πρώην σύντροφό του

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Ναύπακτο, όπου ένας 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη 19χρονη πρώην σύντροφό του, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr, η νεαρή γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Μεσολογγίου, το οποίο ενημερώθηκε άμεσα και προχώρησε στις νόμιμες διαδικασίες.

Όπως αναφέρεται, το επεισόδιο φέρεται να συνέβη ύστερα από έντονο καβγά, κατά τον οποίο η 19χρονη δέχθηκε χτυπήματα και στη συνέχεια ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.