Τραγικό τέλος για τον Echo, τον σκύλο-ήρωα των ερευνών για Κούτσικο και Καλογήρου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, κάτω από άγνωστες συνθήκες ο σκύλος Echo, ο οποίος είχε εντοπίσει τη σορό του Μπάμπη Κούτσικου και είχε συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του Βασίλη Καλογήρου.

Ο Echo ήταν ένα βελγικό μαλινουά και μέλος της ομάδας Anubis. Ήταν ο σκύλος που βοήθησε σε δεκάδες έρευνες και είχε βρει νεκρό τον Μπάμπη Κούτσικο στο Μεσολόγγι, ενώ έπαιξε σημαντικό ρόλο στις έρευνες για τον Βασίλη Καλογήρου. Η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, Σοφία, σχολιάζοντας την ανάρτηση που γνωστοποιούσε το χαμό του σκύλου, έγραψε: «Σε ευχαριστώ Echo για την προσφορά σου».

Η ομάδα Anubis σε ανάρτησή της στο Facebook αποχαιρέτησε τον σκύλο, αναφέροντας πως θα αποκαλύψει σε δελτίο Τύπου «τον λόγο που μας αφαίρεσαν από τη ζωή μας τον Echo μας».