Νέα προθεσμία για την αναθεώρηση οικοδομικών αδειών που ακυρώθηκαν από το ΣτΕ

Μέχρι τις 16 Μαρτίου 2026 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για αναθεώρηση οικοδομικής άδειας που είχε ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε νέα παράταση στη διαδικασία «νομιμοποίησης» τέτοιων αδειών.

Η παράταση περιλαμβάνεται σε τροπολογία που εντάχθηκε σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο προβλέπει επίσης επιμηκύνσεις και σε άλλες προθεσμίες.

Παράλληλα, το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι το Προεδρικό Διάταγμα για τα κίνητρα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, μαζί με δύο υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τη διαδικασία για τη «νομιμοποίηση» των ακυρωμένων οικοδομικών αδειών. Το διάταγμα εκδόθηκε μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ που είχαν ακυρώσει ορισμένα μπόνους του ΝΟΚ, έπειτα από προσφυγές πολιτών και δήμων.

Με το νέο πλαίσιο, το ΥΠΕΝ δίνει τη δυνατότητα να αναθεωρηθούν ή να «νομιμοποιηθούν» άδειες που ακυρώθηκαν δικαστικά, εφόσον είχαν ξεκινήσει οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου. Στόχος είναι να αποφευχθεί η δημιουργία ημιτελών ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών. Παράλληλα, το υπουργείο προβλέπει την επιστροφή φόρων, παραβόλων και εισφορών για όσες άδειες επανεξεταστούν, καθώς και την εκπόνηση ειδικών μελετών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών όπου βρίσκονται τα κτίρια αυτά.

Η παράταση έως τις 16 Μαρτίου 2026 αφορά τόσο την υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης όσο και την εξέτασή τους από τα αρμόδια όργανα του υπουργείου. Παρατείνεται επίσης η προθεσμία για αιτήματα προς το Κεντρικό Πολεοδομικό Συμβούλιο, που αφορούν στρατηγικές επενδύσεις και πολεοδομικά σχέδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχετικός νόμος είχε δημοσιευθεί μόλις τον Μάιο του 2025 και ήδη οι προθεσμίες του παρατείνονται για δεύτερη φορά, κάτι που δείχνει ότι η αρχική πρόβλεψη ήταν υπερβολικά αισιόδοξη.