Πάτρα: Σάλος στο ΕΚΑΒ από την καθαίρεση του γνωστού δικυκλιστή διασώστη, Τάκη Μικέ

Αναστάτωση επικρατεί στο ΕΚΑΒ Πάτρας, έπειτα από την καθαίρεση του δικυκλιστή διασώστη Τάκη Μικέ από τη θέση του Υπεύθυνου του Μηχανοκίνητου Τμήματος, μετά από Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που διενεργήθηκε με εντολή της νέας Διευθύντριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΔΕ κατέληξε σε εισήγηση προς τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ για απομάκρυνση του κ. Μικέ από τη συγκεκριμένη θέση. Ο διασώστης, ο οποίος παραμένει ενεργός στην υπηρεσία του ως δικυκλιστής, έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες επιχειρήσεις διάσωσης.

Κύκλοι του ΕΚΑΒ αναφέρουν ότι η σχέση μεταξύ της Διευθύντριας και του κ. Μικέ είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση εντός της υπηρεσίας.

Ένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο της υπόθεσης αφορά τη συμμετοχή του Τάκη Μικέ σε εθελοντική αιμοδοσία για Αθηναίο διασώστη του ΕΚΑΒ, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση και στη συνέχεια απεβίωσε. Ο κ. Μικές, φέρεται να μετέβη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και να έδωσε αίμα, παρά το γεγονός ότι δεν του είχε δοθεί σχετική άδεια από τη Διεύθυνση. Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να υποστηρίζει ότι είχε ενημερώσει το Κέντρο για την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην αιμοδοσία και ότι είχε λάβει έγκριση να αποχωρήσει από την υπηρεσία για τον σκοπό αυτό. Μαλιστα, ο ίδιος, φέρεται να είχε ζητήσει να επιστρέψει στην εργασία του μετά την αιμοδοσία, ωστόσο τον ενημέρωσαν από το Κέντρο, ότι βάση νόμου δεν επιτρέπεται, όπως και τελικά έγινε.

Επιπλέον, στο παρελθόν είχε σημειωθεί ένταση όταν, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν κοντά σε σημείο σοβαρού τροχαίου στις γραμμές του Προαστιακού στην οδό Ανθείας -όπου τραυματίστηκε η γιατρός Βιβή Λουκοπούλου- δεν του επετράπη να επέμβει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Μικές έχει κινηθεί νομικά, προχωρώντας σε προσφυγή κατά της Διευθύντριας, θεωρώντας την απόφαση καθαίρεσής του άδικη και υπηρεσιακά στοχευμένη, ενώ από κύκλους του ΕΚΑΒ αφήνονται αιχμές για ενόχληση της διεύθυνσης τόσο εξαιτίας της προβολής του έργου του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λόγω των σωτήριων παρεμβάσεών του για τη διάσωση πολιτών, όσο και εξαιτίας προσωπικών διαφορών.