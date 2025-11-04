Πάτρα: Ανεξέλεγκτες συμμορίες ανηλίκων «σαρώνουν» τις γειτονιές του Νοτίου Διαμερίσματος

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της νεανικής βίας και παραβατικότητας στον Νότιο Τομέα της Πάτρας, μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια δείχνει να «βράζει» κοινωνικά.

Οι εικόνες από κατεστραμμένες πλατείες, βανδαλισμένα σχολεία, καμένους κάδους και σπασμένα παγκάκια δεν προκαλούν πια έκπληξη στους κατοίκους, έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Πλατείες μετατρέπονται σε πεδία εκτόνωσης οργής, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν ανήμποροι την κατάσταση να ξεφεύγει. Συμμορίες ανηλίκων εμφανίζονται πλέον σε γειτονιές σκορπίζοντας τον φόβο στους κατοίκους και προκαλώντας ζημιές σε δημόσιους χώρους. Πολλοί αποφεύγουν ακόμα και να ενημερώσουν την αστυνομία, φοβούμενοι αντίποινα.

Το πρόσφατο περιστατικό μαχαιρώματος μεταξύ ανηλίκων απλώς έφερε στην επιφάνεια ένα πρόβλημα που, όπως φαίνεται, «σιγόκαιγε» εδώ και καιρό.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νοτίου Τομέα, Δημήτρης Μπούσιας, μιλώντας στο thebest.gr, περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί και επισημαίνει ότι το πρόβλημα έχει ξεπεράσει τα όρια της απλής παραβατικότητας: «Το μαχαίρωμα με τα παιδιά πήρε μεγάλη διάσταση, όμως δεν είναι το μόνο περιστατικό. Έχουμε συχνά φαινόμενα ξυλοδαρμών, bullying, εκφοβισμών. Τα παιδιά έχουν θυμό μέσα τους. Πίσω από κάθε νέο περιστατικό, κρύβεται μια κοινωνία σε κρίση, με διαλυμένες οικογένειες, φτώχεια και νεολαία που αναζητά διέξοδο μέσα από την οργή».

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα περιστατικά αλλά έχει αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα: «Σπάνε ό,τι βρουν στις πλατείες, μπαίνουν στα σχολεία και προκαλούν ζημιές. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο αντιστέκονται στο σύστημα. Δεν καταλαβαίνουν ότι ένας κάδος που καίνε κοστίζει 500 ευρώ και τον πληρώνουμε όλοι μέσω των δημοτικών τελών», επισημαίνει.

Παράλληλα κάνει λόγο για οργανωμένες ομάδες νέων που δρουν ανεξέλεγκτα, κυρίως στις Εργατικές Κατοικίες: «Έχουν δημιουργηθεί συμμορίες, οι κάτοικοι φοβούνται να ενημερώσουν ακόμα και την αστυνομία. Παντού γίνονται ζημιές, Ταραμπούρα, Εργατικές, Λεύκα. Πρόσφατα μπήκαν σε κτίριο συλλόγου, το βανδάλισαν, κατέστρεψαν τα όργανα γυμναστικής που είχαμε τοποθετήσει σε γηπεδάκι. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο».

Ο Δημήτρης Μπούσιας αποδίδει την έκρηξη παραβατικής συμπεριφοράς σε βαθύτερες κοινωνικές αιτίες, που σχετίζονται με τη φτώχεια και την οικογενειακή διάλυση: «Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα μέσα στις οικογένειες. Φτώχεια, εντάσεις, ψυχολογικά φορτισμένο περιβάλλον. Τα ζούμε κάθε μέρα. Είμαστε οι καλύτεροι «πελάτες» των ψυχολόγων του Δήμου», λέει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «έχουμε φτάσει στην ώρα μηδέν».

Κλείνοντας, απευθύνει έκκληση για άμεση δράση: «Κάποιος πρέπει να ενδιαφερθεί και να πει στα παιδιά ότι η αιτία του κακού δεν είναι τα μάρμαρα στις πλατείες ή τα παγκάκια. Το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο, και αν δεν το αντιμετωπίσουμε τώρα, τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη πιο δύσκολα».