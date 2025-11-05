Ολυμπιακός- Αϊντχόφεν 1-1: Η τύχη του γύρισε την πλάτη στις καθυστερήσεις

Ο Ολυμπιακός κρατούσε στα χέρια του νίκη, όμως το ματς κόντρα στην Αϊντχόφεν έληξε 1-1. Το γκολ του Πέπι σόκαρε τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι προηγούνταν από το 17' χάρη στο γκολ του Μαρτίνς.

Οι ερυθρόλευκοι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν εξαιρετικοί απέναντι στην Αϊντχόφεν, όμως ισοφαρίστηκαν στις καθυστερήσεις και έμειναν στο 1-1 με την PSV στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 17′ με τον Μαρτίνς, ο οποίος εξαπέλυσε μια οβίδα από τα δεξιά της περιοχής, έπειτα από όμορφο άνοιγμα του Τσικίνιο.

Η ομάδα του Πειραιά, που δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να απειλήσει με αξιώσεις σε κανένα σημείο του αγώνα, θα μπορούσε να έχει βρει και δεύτερο γκολ στο 61′, όμως το σουτ του Ζέλσον Μαρτίνς κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι των Ολλανδών.

Ο Ολυμπιακός έτσι ανέβηκε στους 2 βαθμούς έπειτα από το πέρας του πρώτου μισού της League Phase και πλέον στρέφει την προσοχή του στο σπουδαίο αντάμωμα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο φαληρικό γήπεδο στις 26 Νοεμβρίου.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε χωρίς εκπλήξεις τον Ολυμπιακό, με τον Τζολάκη στην εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην άμυνα. Οι Γκαρθία και Μουζακίτης ξεκίνησαν στον άξονα και οι Ποντένσε, Τσικίνιο, Μαρτίνς πίσω από τον Ελ Κααμπί. Η Αϊντχόφεν παρατάχθηκε με τους ίδιους 11 με τους οποίους επικράτησε 5-2 απέναντι στη Φορτούνα την Παρασκευή (31/10).

Οι Ολλανδοί μπήκαν δυνατά στο ματς ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ με τον Φέρμαν να σουτάρει πάνω σε συμπαίκτη του μόλις στο 2ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός απάντησε όμως, ο Μαρτίνς έκανε το τούνελ στον Ντεστ από αριστερά και πλάσαρε δυνατά με το δεξί, με την μπάλα να περνάει άουτ.

Στο 12ο λεπτό, ο Σαϊμπάρι στην πλάτη της άμυνας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από παράλληλη πάσα από τα αριστερά, όμως ήταν οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας δεν πτοήθηκαν και μάλιστα ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ, στο 17′. Έπειτα από βολέ του Τζολάκη, ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά και ο Τσικίνιο άνοιξε υπέροχα το παιχνίδι στο κενό γήπεδο για τον Μαρτίνς που κατέβηασε με το δεξί, μπαίνοντας στην περιοχή από δεξιά και εξαπέλυσε έναν κεραυνό με το δεξί στέλνοντας την μπάλα στο παραθυράκι και δίνοντας προβάδισμα στον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απορρόφησε την πίεση που προσπάθησε να ασκήσει στα επόμενα λεπτά η ολλανδική ομάδα. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Τσικίνιο έβγαλε τη σέντρα με το δεξί από αριστερά και ο Πιρόλα πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει άουτ.

Ένα λεπτό αργότερα, οι Πειραιώτες είχαν νέα καλή στιγμή, όταν έπειτα από γύρισμα του Ελ Κααμπί από αριστερά, ο Τσικίνιο εκτέλεσε με το αριστερό από την καρδιά της περιοχής, με τον Κοβάρ να κάνει την επέμβαση με τα δύο χέρια.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει βάζοντας την PSV στα καρέ της για ένα πεντάλεπτο, ψάχνοντας ένα δεύτερο γκολ. Αυτό δεν ήρθε και στα τελευταία δέκα λεπτά του πρώτου μέρους οι δύο ομάδες έδωσαν πολλές μονομαχίες στον άξονα, με τους ερυθρόλευκους να αμύνονται υποδειγματικά κρατώντας την Αϊντχόφεν μακριά από την περιοχή τους.

Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν διάθεση αντίδρασης στο δεύτερο μέρος και απείλησαν στο 47′ με τον Πέρισιτς. Ο Σαϊμπάρι άνοιξε το παιχνίδι αριστερά και ο Κροάτης πλάσαρε με το δεξί εκτός περιοχής με φάλτσο, με την μπάλα να περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη.

Στην ισχυρή προσπάθεια των Ολλανδών να βρουν χώρους προς την περιοχή του Ολυμπιακού στάθηκε ανάχωμα ο Πιρόλα, ο οποίος σε δύο περιπτώσεις έκανε καίρια τάκλιν και δεν επέτρεψε να απειληθεί με αξιώσεις η εστία του Τζολάκη.

Ο Ολυμπιακός άγγιξε το 2-0 με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα. Η μπάλα έπεσε στον Ζέλσον Μάρτινς στα αριστερά της περιοχής της PSV, ο Πορτογάλος έκανε το σουτ με το δεξί, με την μπάλα να χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι του Κοβάρ και να φεύγει άουτ.

Στην ίδια φάση όμως οι νταμπλούχοι Ελλάδας έχασαν τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Ντιόγκο Νασιμέντο να περνά στη θέση του.

Η Αϊντχόφεν είχε καλή στιγμή στο 72′, όταν ο Βάνερ κουβάλησε την μπάλα από τα δεξιά, πριν φτάσει στο ημικύκλιο και σουτάρει, αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο.

Στο 73′ ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά, με τον Ποντένσε να φέρνει την μπάλα στο δεξί και να εκτελεί από τα αριστερά, εκτός περιοχής, με τον Κοβάρ να αποκρούει. Η πρώτη τελική στην εστία για την PSV ήρθε στο 78′ με τον Ντριους να εκτελεί με το δεξί από την αριστερή γωνία της περιοχής, αλλά ο Τζολάκης έπεσε και μπλόκαρε.

Στο 87′ οι ερυθρόλευκοι είχαν άλλη μια σπουδαία ευκαιρία με τον Ζέλσον να πλασάρει από το ύψος του πέναλτι έπειτα από πάσα του Νασιμέντο, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

Εκεί που όλα έδειχναν πως ο Ολυμπιακός κρατούσε τους τρεις βαθμούς στα χέρια του, η Αϊντχόφεν ισοφάρισε στις καθυστερήσεις. Ο Πέπι εκτέλεσε με το δεξί νικώντας τον Τζολάκη και έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία (62′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Τσικίνιο (73′ Ταρέμι), Ποντένσε (83′ Κοστίνια), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί (83′ Σιπιόνι).

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: Κοβάρ, Γκασιορόφσκι, Σχάουτεν, Σαλάχ-Εντίν (68′ Βάνερ), Ντεστ, Ζούνιορ, Φέρμαν, Σαϊμπάρι (84′ Μποαντού), Πέρισιτς (68′ Μπαϊρακτάρεβιτς), Μαν (58′ Ντριούς), Τιλ (58′ Πεπί).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στη League Phase

Νάπολι – Άιντραχτ 0-0

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3

Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 2-1

Λίβερπουλ – Ρεάλ 1-0

Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-0

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν 1-2

Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό 0-1

5/11 19:45 Πάφος – Βιγιαρεάλ

5/11 19:45 Καραμπάγκ – Τσέλσι

5/11 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ

5/11 22:00 Νιούκαστλ – Αθλέτικ

5/11 22:00 Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ

5/11 22:00 Μπριζ – Μπαρτσελόνα

5/11 22:00 Μπενφίκα – Λεβερκούζεν

5/11 22:00 Ίντερ – Καϊράτ

5/11 22:00 Μαρσέιγ – Αταλάντα