Πάτρα: Εμπρηστική επίθεση σε σπίτι- «Καμπανάκι» για υπόθεση αντεκδίκησης

Ένα ακόμη περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (4/11) στην Πάτρα, θέτοντας σε συναγερμό την τοπική Αστυνομία.

Σύμφωνα με καταγγελία άνδρα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών, άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στην οικία του, έπειτα από έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού που είχαν τοποθετήσει σε εξωτερικό σημείο του σπιτιού. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της έρευνας, προχώρησαν στην ταυτοποίηση τριών ατόμων -δύο ανδρών και μίας γυναίκας- οι οποίοι αναζητούνται για να συλληφθούν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό, παράνομη βία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με προηγούμενη κατάθεση του θύματος σε άλλη υπόθεση, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.