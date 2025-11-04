Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο

«Έντονα θα είναι τα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο» στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την κεντρική και βόρεια Εύβοια ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Οι περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι έντονα

Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα

Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες

Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

To σημαντικότερο από τα παραπάνω είναι ότι τοπικά ο αθροιστικός υετός μέχρι αύριο το βράδυ ξεπερνά τα 100 χιλιοστά στις Σποράδες κυρίως πάνω από τη θάλασσα.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά