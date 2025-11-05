Παρουσίαση ΑΠΣ Σοπωτού για το πρωτάθλημα B ΕΣΚΑ

Με αφετηρία το όμορφο, φιλόξενο και αγαπημένο στέκι all day café snack bar Θεατράκι, Theatraki Cafe -official-, που βρίσκεται δίπλα στην θάλασσα και συνδυάζει μαγευτική θέα στην Μαρίνα της Πάτρας, εξαιρετική ποιότητα και υποδειγματική εξυπηρέτηση ξεκίνησε το φετινό ταξίδι της ομάδας ΑΠΣ Σοπωτού στο πρωτάθλημα της B ΕΣΚΑ-Η !

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανακοίνωση, "το κλίμα ήταν εγκάρδιο, φιλικό και χαρούμενο, οι μεζέδες καταπληκτικοί, η φιλοξενία εξαιρετικήτο περιβάλλον μοναδικό και έτσι παλιοί και νέοι συμπαίκτες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες και σκέψεις από την γεμάτη περσινή χρονιά αλλά και να συζητήσουν τους στόχους και το πλάνο για την νέα χρονιά.

Βαδίζοντας σταθερά στον δρόμο του "ευ αγωνίζεσθαι" και της ευγενούς άμιλλας, με βασικό στόχο την ενασχόληση των νέων με τον αθλητισμό που αποτελεί ιδανική διέξοδο από τα προβλήματα & τα άγχη, και σκοπό την προαγωγή του αθλητισμού σαν δραστηριότητα που συμβάλλει θετικά στην σωματική και ψυχική υγεία, δηλώνουμε αγωνιστικό παρών στο πρωτάθλημα της Β' Κατηγορίας ΕΣΚΑ-Η !

Για εμάς η κατηγορία που αγωνιζόμαστε δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Εμείς προσπαθούμε να μείνουμε ζωντανοί σαν οργανισμός για να δίνουμε διέξοδο σε κάθε παιδί που θα θελήσει να αφήσει πίσω την απομόνωση των ψηφιακών συσκευών και θα έρθει στο γήπεδο να κοινωνικοποιηθεί, να αγωνιστεί, να χάσει και να μάθει, να κερδίσει και να χαρεί !

Φέτος έγινε ριζική αλλαγή στην ομάδα μας και η οικογένεια του ΑΠΣ Σοπωτού μεγάλωσε ακόμα περισσότερο με την προσθήκη 15 νέων αθλητών (under 20). Με σκληρή δουλειά μόνο μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου και σεβασμό στους θεσμούς, στις αξίες του ερασιτεχνικού αθλητισμού αλλά και σε κάθε αντίπαλο, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε ένα αξιόμαχο σύνολο που θα συνδυάζει εμπειρία και ενθουσιασμό σε κάθε παιχνίδι.

Καλωσορίζουμε τους νέους αθλητές μας (αλφαβητικά):

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (2006)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ-ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ (2005)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟY (2006)

ΘΑΝΟΣ ΓΚΑΡΑΣ (2006)

ΑΡΓΥΡΗΣ ΖΙΑΚΑΣ (2005)

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ (2004)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ (2007)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΣΗΣ (2002)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ (2005)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ (2004)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΔΗΣ (2005)

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ (1996)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΜΙΤΖΗΣ (2005)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΟΥΠΟΣ (2005)

ΜΑΡΙΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ (2005)

& ευχόμαστε σε όλους καλή αγωνιστική χρονιά με ΥΓΕΙΑ & επιτυχίες !

Η στρατηγική ανάπτυξη του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης μπορεί να ξεκινά από την δημιουργία ακαδημιών, αλλά ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι ευρύτερη έννοια και θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα και δομές για να συμμετέχουν στο άθλημα όσοι περισσότεροι μπορούν.

Στην εποχή των έντονων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή, χαρά και ευθύνη όταν στέκονται δίπλα μας επιφανείς προσωπικότητες που αγαπούν τον αθλητισμό, αναγνωρίζουν τις υγιείς προσπάθειες και συνδράμουν σε αυτές όπως μπορούν.

Παράλληλα καλούμε όλους όσους πιστεύουν στις βασικές αρχές του ερασιτεχνικού αθλητισμού να σταθούν αρωγοί δίπλα μας, γιατί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό και αποτελεί ένα από τα βασικά κύτταρα της κοινωνίας μας.

Ευχαριστούμε θερμά για την αρωγή και την υποστήριξη :

- τον Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου κ. Τάκη Πετρόπουλο, τον κ. Γιάννη Κόττα & τον κ. Μάκη Μοίραλη,

- την διοίκηση της ΕΣΚΑ-Η και ιδιαίτερα την κα Κική Παναγοπούλου και τον κ. Χρήστο Κολλάρο

τους χορηγούς μας :

- κ. Αντώνη Μικελλίδη και την εταιρεία «SEASCOPE SHIPPING AGENCY LTD» που θα είναι ο ΜΕΓΑΣ χορηγός και υποστηρικτής και της φετινής μας προσπάθειας,

- κ. Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου και την εταιρεία Congress World,

- κ. Φώτη Δούβρη και την εταιρεία Δούβρης Ηλ Συσκευές

- κ. Σπύρο Σκιαδαρέση και την εταιρεία Skiadaresis GreekandSweet

- κ. Ιωάννη Καραμούζη και την εταιρεία Karamouzis Οπτικά,

τους γιατρούς μας :

- κ. Ανδρέα Φιλιππόπουλο, κα Φαίη Μεσίρη, κα Ιωάννα Χαλιμού και κ. Σάββα Γιακουμάκη

τους υποστηρικτές μας :

- κ. Νίκο Αθανασόπουλο και το all day café snack bar Θεατράκι στην Μαρίνα της Πάτρας,

- κ. Σπύρο Κουρή και τον ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΞΕΝΩΝΑ "ΣΟΠΟΤΟ" ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

τους χορηγούς επικοινωνίας :

- κ. Στάθη Πολίτη, το The Best Portal & το sportin.gr

- τους κ.Τρασάνη και κ. Παντελή, για την φιλοξενία τους Στα Γήπεδα της ΕΣΚΑ-Η

- κ. Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, κ Προκόπη Κόγκο, κ. Παναγιώτη Αντωνόπουλο και την Εφημερίδα Πελοπόννησος

- κ Σταύρο Παναγόπουλο και την Εφημερίδα Γνώμη Πατρών

- κ. Νίκο Κυριαζή και το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS

- το portal patrasevents.gr

- το Skaipatras.gr - Skai Patras 89.4

- κ. Β. Αποστολοπουλο και τo portal KalavrytaNet

- το portal KALAVRYTAPRESS

- κ. Αλέξη Διγενή και την εφημερίδα Νεολόγος

- τον sportfmpatras

- κ. Μιλτιάδη Σπυρόπουλο & το Match Αχαΐας

- το SportsTherapy Patras

και τους υπεύθυνους ασφαλείας του δημοτικού γηπέδου "Παναγία Αλεξιώτισσα" κα Μερελη και κ. Τσελικα

Ευχή όλων μας είναι να συμμετέχουμε σε ένα δυνατό πρωτάθλημα με στοιχεία υγιούς συναγωνισμού σε αθλητικά πλαίσια και να διακριθούν οι καλύτεροι!

Καλή αρχή & καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στην κατηγορία"