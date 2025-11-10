Πέλοπας Πατρών: Πολλά μετάλλια, ρεκόρ και προκρίσεις για τους αθλητές του

Σπουδαία διάκριση για τον σύλλογο
Με δεκατρείς αθλητές συμμετείχε ο ΑΟ Πέλοψ Πατρών στο Ανοικτό Πρωτάθλημα (όμιλος Ιωαννίνων), παρουσιάζοντας εξαιρετική εμφάνιση.
Οι αρσιβαρίστες του Πέλοπα κατέκτησαν συνολικά 17 μετάλλια, πραγματοποιώντας πολλά ατομικά ρεκόρ. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στη Δράμα (12-14 Δεκεμβρίου) και με αυτές τις επιδόσεις οι περισσότεροι αθλητές του Γιώργου Τρυπαναγνωστόπουλου και του Γιώργου Μιχαλοπούλου μπορούν να θεωρούν δεδομένη την πρόκριση τους.
Γυναίκες/Νέες Γυναίκες
κατ. 53κ
Μιχαλοπούλου Μαριλία
2η θέση γυναίκες-1η θέση νέες, με 98 κιλά
κατ. 58κ
Πασσά Έλενα
1η θέση γυναίκες-1η θέση νέες, με 115 κιλά
Ντρέτσα Κλαίρη
2η θέση γυναίκες-2η θέση νέες, με 55 κιλά
κατ. 63κ
Σωτηροπούλου Παναγιώτα
2η θέση γυναίκες, με 122 κιλά
Μεταξά Χαραλαμπια
3η θέση γυναίκες-1η θέση νέες, με 118 κιλά
κατ. 69κ
Χώτου Όλγα
1η θέση γυναίκες, με 128 κιλά
κατ. 77κ
Νικηφόρου Κατερίνα
4η θέση γυναίκες-4η θέση νέες, με 90 κιλά
Χριστοδουλάκη Σοφία
6η θέση γυναίκες-6η θέση νέες, με 62 κιλά
κατ. 86κ
Δεδάκη Στέλλα
1η θέση γυναίκες-1η θέση νέες, με 55 κιλά
Άνδρες/Νέοι Άνδρες
κατ. 71κ
Γιακουμέλος Νικηφόρος
1η θέση άνδρες, με 130 κιλά
κατ. 79κ
Κολάι Μαριάνο
3η θέση άνδρες-2η θέση νέοι, με 100 κιλά
κατ. 88κ
Βάρσος Γεράσιμος
1η θέση άνδρες, με 243 κιλά
κατ. 94κ
Τρυπαναγνωστόπουλος Γιώργος
3η θέση άνδρες, με 180 κιλά
