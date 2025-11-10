Πέλοπας Πατρών: Πολλά μετάλλια, ρεκόρ και προκρίσεις για τους αθλητές του

Με δεκατρείς αθλητές συμμετείχε ο ΑΟ Πέλοψ Πατρών στο Ανοικτό Πρωτάθλημα (όμιλος Ιωαννίνων), παρουσιάζοντας εξαιρετική εμφάνιση.

Οι αρσιβαρίστες του Πέλοπα κατέκτησαν συνολικά 17 μετάλλια, πραγματοποιώντας πολλά ατομικά ρεκόρ. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στη Δράμα (12-14 Δεκεμβρίου) και με αυτές τις επιδόσεις οι περισσότεροι αθλητές του Γιώργου Τρυπαναγνωστόπουλου και του Γιώργου Μιχαλοπούλου μπορούν να θεωρούν δεδομένη την πρόκριση τους.

Γυναίκες/Νέες Γυναίκες

κατ. 53κ

Μιχαλοπούλου Μαριλία

2η θέση γυναίκες-1η θέση νέες, με 98 κιλά

κατ. 58κ

Πασσά Έλενα

1η θέση γυναίκες-1η θέση νέες, με 115 κιλά

Ντρέτσα Κλαίρη

2η θέση γυναίκες-2η θέση νέες, με 55 κιλά

κατ. 63κ

Σωτηροπούλου Παναγιώτα

2η θέση γυναίκες, με 122 κιλά

Μεταξά Χαραλαμπια

3η θέση γυναίκες-1η θέση νέες, με 118 κιλά

κατ. 69κ

Χώτου Όλγα

1η θέση γυναίκες, με 128 κιλά

κατ. 77κ

Νικηφόρου Κατερίνα

4η θέση γυναίκες-4η θέση νέες, με 90 κιλά

Χριστοδουλάκη Σοφία

6η θέση γυναίκες-6η θέση νέες, με 62 κιλά

κατ. 86κ

Δεδάκη Στέλλα

1η θέση γυναίκες-1η θέση νέες, με 55 κιλά

Άνδρες/Νέοι Άνδρες

κατ. 71κ

Γιακουμέλος Νικηφόρος

1η θέση άνδρες, με 130 κιλά

κατ. 79κ

Κολάι Μαριάνο

3η θέση άνδρες-2η θέση νέοι, με 100 κιλά

κατ. 88κ

Βάρσος Γεράσιμος

1η θέση άνδρες, με 243 κιλά

κατ. 94κ

Τρυπαναγνωστόπουλος Γιώργος

3η θέση άνδρες, με 180 κιλά