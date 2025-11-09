Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΣΤΙΒΟΣ

/

Πρώτη θέση για το Πανεπιστήμιο Πατρών στο 5KM UNIVERSITIES NIGHT RUN

Πρώτη θέση για το Πανεπιστήμιο Πατρών στ...

Σπουδαία διάκριση

Το Πανεπιστήμιο Πατρών κατέκτησε την πρώτη θέση στον χθεσινό αγώνα 5KM UNIVERSITIES NIGHT RUN OPAP στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
 
Η ανάρτηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστου Μπούρα:

Χθες στη γιορτή του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού στο Παναθηναϊκό στάδιο 5KM UNIVERSITIES NIGHT RUN OPAP το Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras πήρε τη 1η θέση, με το φοιτητή Κωνσταντίνο Βεδουρά και χρόνο 15’14’’ απο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών.

Θερμά Συγχαρητήρια στο Κωνσταντίνο και σε όλους τους συντελεστές αυτής της σημαντικής επιτυχίας.

Mπορεί να χάσεις κάτι από αυτό που έχεις...

Όχι όμως κάτι, από αυτό που είσαι…

Αγνώστου

Όλες οι αθλητικές ειδήσεις

Ι.Ο. Πατρών: Συγχαρητήρια στον Ν.Ο. Βόνιτσας και τον Νικόλαο Παππά για τη διάκριση ως Κορυφαίου Νεαρού Αθλητή Παγκόσμιας Ιστιοπλοΐας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας

Sports