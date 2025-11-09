Πρώτη θέση για το Πανεπιστήμιο Πατρών στο 5KM UNIVERSITIES NIGHT RUN

Το Πανεπιστήμιο Πατρών κατέκτησε την πρώτη θέση στον χθεσινό αγώνα 5KM UNIVERSITIES NIGHT RUN OPAP στο Παναθηναϊκό Στάδιο.



Η ανάρτηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστου Μπούρα:

Χθες στη γιορτή του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού στο Παναθηναϊκό στάδιο 5KM UNIVERSITIES NIGHT RUN OPAP το Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras πήρε τη 1η θέση, με το φοιτητή Κωνσταντίνο Βεδουρά και χρόνο 15’14’’ απο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών.

Θερμά Συγχαρητήρια στο Κωνσταντίνο και σε όλους τους συντελεστές αυτής της σημαντικής επιτυχίας.

